Chiều 27.3, ông Nguyễn Quang Long - Chánh văn phòng Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Viện KSND TP.Vũng Tàu đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Thủy (77 tuổi, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu), để điều tra làm rõ về tội dâm ô với trẻ em. Do bị can Nguyễn Khắc Thủy đã nhiều tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giam nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ảnh minh họa - Nguồn Internet Trước đó, vào tháng 6.2016, chị T.T.T.T (trú tại phường Nguyễn An Ninh), đã làm đơn gửi cơ quan chức năng, tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy có hành vi dâm ô với con gái mình là cháu T.N.T (sinh năm 2009). Tháng 8.2016, công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án. Đến 15.3.2017, Viện KSND tối cao họp kết luận và chỉ đạo Viện KSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Viện KSND TP.Vũng Tàu yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Thủy về tội dâm ô với trẻ em. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. LÊ NGÂN