Sau khi trộm, Toàn bắt xe đò từ Hà Tĩnh đi TP Đà Nẵng ngắm cảnh, sau đó về nhà chở bạn gái vào TP Vinh dạo phố và dùng ma túy đá.

Ngày 17-5, Công an phường Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, đã bàn giao can Lê Hữu Toàn (41 tuổi, trú tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho công an Hà Tĩnh để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Toàn có tới 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù trở về địa phương. Đêm 14-5, Toàn đang "đập đá" cùng bạn gái ở nhà nghỉ bên đường Hoàng Xuân Hãn (TP Vinh) thì bị lực lượng Công an phường Lê Lợi bắt quả tang.

Lê Hữu Toàn sau khi bị bắt

Sau khi bị bắt giữ, Toàn khai chiếc xe máy Yamaha Jupiter mà Toàn chở bạn gái đi dạo phố và vào nhà nghỉ "đập đá" là trộm của người dân ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Khi trộm được chiếc xe máy trên, Toàn còn lấy được chiếc ví đựng 4 triệu đồng và hai chiếc điện thoại.

Toàn mang xe đi cất giấu rồi lấy số tiền trên bắt xe đò vào TP Đà Nẵng ngắm cảnh. Đến ngày 14-5, Toàn trở về nhà lấy xe máy ra bãi biển Xuân Thành (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chở bạn gái sang TP Vinh dạo phố và dùng ma túy đá.

Thiếu tá Hoàng Chí Hiếu, Trưởng Công an phường Lê Lợi cho biết, hiện đang hoàn tất thủ tục trả lại xe máy trên cho người bị hại ở Hà Tĩnh.