Luận và Nam vừa mua xong ma túy đang trên đường trở về thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt qua tang. Tang vật thu giữ được là 414 viên ma túy tổng hợp, 40 gam heroin và 1,14 gam ma túy đá.

Ngày 17-4, thông tin từ công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp. Theo đó, vào khoảng 12h ngày 16-4, tổ công tác Đội CSĐTTP về ma túy công an huyện Tương Dương phát hiện chiếc xe taxi lưu thông hướng xã Yên Na – thị trấn Hòa Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Số ma túy cơ quan công an thu giữ được của Luận và Nam

Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với CSGT huyện Tương Dương chặn chốt tại cầu Cửa Rào 2, xã Xá Lượng yêu cầu kiểm tra. Vào thời điểm này, trên xe lúc này có Nguyễn Trọng Luận (SN 1986) và Trần Hữu Nam (SN 1972) cùng trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Ngoài ma túy tổng hợp, cơ quan công an còn thu giữ được ma túy đá và heroin

Kiểm tra tổ công tác phát hiện 1 bao thuốc lá Thăng Long trong túi quần của Luận một gói pôtylen màu đen đựng 15 viên hồng phiến; 1 vỏ hộp milô bên trong có hai bao pôtylen màu đen (trong đó có một bao đựng hồng phiến màu hồng và một gói chất bột màu trắng). Tổng tang vật thu được 414 viên ma túy tổng hợp tương đương với 41,4g, 40g hêrôin, 1,14g ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trọng Luận khai nhận số chất bột trên là ma túy. Toàn bộ số tang vật trên đươc Trần Hữu Nam mua tại khu vực đồi dốc Kẽm ở xã Yên na rồi sau đó đưa cho Luận cầm. Được biết, Nam có hai tiền án liên quan đến ma túy.