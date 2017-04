Thay vì bắt giữ và giao người lấy cắp tài sản của gia đình mình cho công an, Nguyễn Quý Cường (50 tuổi, trú tại quận Hà Đông) lại đánh đập, tra khảo khiến cho kẻ trộm chết.

Ngày 19/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Quý Cường ra xét xử về tội Giết người. Nạn nhân là Vũ Ngọc Anh (trú tại quận Hà Đông, HN) – đối tượng trộm cắp tài sản của nhà bị cáo.

Bị cáo Cường ra tòa vì đánh chết kẻ trộm cắp tài sản

Theo đó, trưa ngày 5/10/2016, Cường đang nấu cơm trưa cho cả gia đình thì nghe tiếng mở cổng.

Nhìn ra sân, Cường thấy Ngọc Anh đang dắt lùi chiếc xe máy của mình ra cổng nên vội chạy ra giữ tài sản. Thấy bị phát hiện, tên trộm vội vã chạy trốn.

Cường vừa đuổi theo vừa hô “trộm, trộm”. Ngọc Anh cũng hô “trộm, trộm” để đánh lạc hướng hàng xóm xung quanh, đồng thời, vung tay đấm vào mặt Cường. Bị đánh bất ngờ, Cường nhặt viên gạch đập vào đầu kẻ trộm.

Khi đã khống chế được tên trộm, Cường trói Ngọc Anh lại và gọi điện báo công an. Trong thời gian chờ công an đến giải quyết vụ việc, Cường tiếp tục đánh đập, tra khảo khiến tên trộm bị tử vong do gãy xương ức, vỡ tiểu nhĩ trái của tim.

Cường bị truy tố về tội Giết người. Trước phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, xin giảm nhẹ hình phạt bởi “vì ức chế nên muốn tẩn cho một trận, nào ngờ lại khiến nạn nhân chết”.

Trong khi đó, mẹ Ngọc Anh lại cho rằng, bà không tin con mình trộm cắp xe máy người khác. Trước đó, con trai bà có mang xe máy của gia đình đi đánh bạc nhưng lại không thấy mang xe về. Ngọc Anh cũng từng kể với mẹ là “có quen biết anh Cường”. Đáp lại, Cường nói không hề quen biết Ngọc Anh trước đó.

Tòa dẫn tài liệu của cơ quan điều tra xác minh, trên cơ thể Ngọc Anh có vam phá khóa – vật dụng để phá khóa xe máy mà nhiều tên trộm sử dụng.

Tòa xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo từng có 3 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản, ma túy và đánh bạc, tuy nhiên lần phạm tội này cũng có phần lỗi của bị hại, do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Cường 11 năm tù về tội Giết người và bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.

Quỳnh An

Theo Đời sống Plus