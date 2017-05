Sân khấu The Voice bỗng biến thành The Remix với tiết mục EDM Tell me why của Ali Hoàng Dương. Bộ tứ HLV cũng không ngừng trầm trồ khen ngợi về khả năng vừa hát vừa kết hợp vũ đạo vô cùng chuyên nghiệp của anh chàng.

Khép màn đêm thi vòng loại trực tiếp Giọng hát Việt 201 7 là phần trình diễn đã tai đã mắt của anh chàng Ali Hoàng Dương . Thể hiện ca khúc Tell me why, hot boy đến từ team Thu Minh ngoài việc khoe giọng hát nội lực và đầy cảm xúc, anh còn khiến khán giả phấn khích bởi màn thể hiện vũ đạo trên nền nhạc EDM vô cùng quyến rũ và chuyên nghiệp. Một không gian sôi động, tưng bừng đã mang đến trên sân khấu The Voice với tiết mục này. Đây là lần đầu tiên Ali Hoàng Dương thể hiện vũ đạo của mình khiến người xem vô cùng bất ngờ trước tài năng của anh, kể cả Tóc Tiên cũng phải thốt lên: “Chị thấy em nhảy còn đẹp hơn cả dancer”. Tell Me Why - Ali Hoàng Dương Ali Hoàng Dương cháy hết mình với ca khúc Tell me why - sáng tác của Châu Đăng Khoa Ali Hoàng Dương lần đầu vừa hát vừa thể hiện vũ đạo chuyên nghiệp đốt cháy cả khán phòng Ngay sau khi phần dự thi kết thúc, Tóc Tiên đã nhanh chóng dành lời khen ngợi cho Ali Hoàng Dương. Cô nhận xét: “Hay là năm sau em thi The Remix đi, đây đúng là điều mà chị muốn nói, hát EDM nhưng không để âm nhạc lấn át mình. Đoạn đầu em hát thật sự chị chưa ấn tượng nhưng đến phần điệp khúc rồi em nhảy thì chị miệng chữ O liền ngay lập tức. Chị nghe danh đã lâu nhưng không ngờ em nhảy đẹp như vậy, thậm chí nhảy còn đẹp hơn dancer. Chị cũng chưa thấy thí sinh nào liếc mắt đưa tình một cách ẩn ý mà đầy tính toán như em trên sân khấu, một đối thủ rất mạnh của team chị Minh”. Hát hay, nhảy đẹp là những gì mà Ali Hoàng Dương mang lại trên sân khấu… …đã khiến cho Tóc Tiên vô cùng thích thú và khuyên anh nên đi thi The Remix vào năm sau. Noo Phước Thịnh không khỏi trầm trồ trước tiết mục của học trò team Thu Minh. Nam ca sĩ cho rằng Ali Hoàng Dương xứng đáng nhận được tất cả những lời khen ngợi, đồng thời khuyên anh chàng cần phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa vì không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà cần tiến xa hơn ở thị trường showbiz bên ngoài. “Em hội tụ đầy đủ yếu tố của một ngôi sao giải trí, nhớ phải có chất, đừng bao giờ là một hiện tượng”, Noo Phước Thịnh cho biết. Noo Phước Thịnh khen ngợi nhưng cũng dành rất nhiều lời khuyên cho Ali Hoàng Dương Dù hào hứng trước phần dự thi của Ali Hoàng Dương nhưng Đông Nhi vẫn hài hước bày tỏ sự “ganh tị” khi trong quá trình nhảy, anh chàng chỉ lượn qua chỗ Tóc Tiên mà không lại gần mình. Tuy nhiên, giọng ca Vì ai vì anh vẫn không ngừng chúc mừng Ali: “Mọi người đã nhận xét về phong thái của em ngày hôm nay, giọng hát thì không phải bàn nữa bởi em là một người có nội lực, thể lực để thừa sức cân một tiết mục vừa hát vừa nhảy, chúc mừng em”. Ali Hoàng Dương vừa nhảy vừa “liếc mắt đưa tình” Tóc Tiên khiến Đông Nhi phải ganh tị Đông Nhi cho rằng Ali Hoàng Dương có đủ thể lực, đủ sức để cân một tiết mục vừa nhảy vừa hát Với tiết mục này, có lẽ Thu Minh là người cảm thấy vui và tự hào về học trò mình nhất. Cô cho biết: “Tại sao vòng này chị đồng ý cho em thể hiện vũ đạo, bởi ở những vòng trước những gì em hát khán giả đủ biết em hát ra sao, đủ biết em là người có chiều sâu cảm xúc tư duy xử lý bài như thế nào, ngày hôm nay chị em mình chính thức giới thiệu cho khán giả về lợi thế mới của em”. Thu Minh tự hào vô cùng về Ali Hoàng Dương với tiết mục này Kim HồPRIMEKun Võ