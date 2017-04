Nhờ kháng nghị của viện kiểm sát, vợ chồng “vua bãi rác” ma túy Thành Công (Hà Nội) thoát được án tử hình.

Ngày 19/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa Nguyễn Quốc Trung (47 tuổi, ở quận Đống Đa), Lê Thị Tân (27 tuổi, vợ hờ của Trung) và Lại Thúy Quỳnh (38 tuổi, ở quận Hoàng Mai) ra xử tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ba bị cáo được đưa ra xét xử phúc thẩm theo kháng cáo xin gảm nhẹ hình phạt và kháng nghị của VKS.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, từ nhiều năm trước, khu vực bãi rác Thành Công (Hà Nội) là điểm nóng về ma túy, gây nhức nhối dư luận. Các con nghiện ở khắp nơi dạt về đây để mua ma túy sử dụng, gây mất an ninh trật tự.

Trung và vợ tại phiên tòa sơ thẩm trung tuần tháng 3/2016. Ảnh: Trịnh Tuyến.

Ở khu ổ chuột này, vợ chồng Trung - Tân nổi lên thành “vua bãi rác” khi chúng nuôi ăn, ở 19 người để bán lẻ ma túy.

Một ngày cuối tháng 2/2014, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) phối hợp với Công an quận Đống Đa (Hà Nội) bắt quả tang một đàn em của Trung khi người này đang bán lẻ gói heroin trọng lượng 0,003 gram. Từ lời khai của Tiến, những mắt xích trong đường dây ma túy do vợ chồng Trung cầm đầu lần lượt sa lưới.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 4/2012 đến khi bị triệt phá, Nguyễn Quốc Trung cùng 23 đồng phạm đã buôn bán trót lọt tổng cộng 48.120 tép heroin.

Ngoài buôn bán ma túy, vợ chồng Trung còn cung ứng tiếp viên nữ phục vụ trong các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Khi các quán karaoke có nhu cầu cần “tay vịn”, đôi vợ chồng này sẽ điều những tay bán lẻ heroin chở đến theo yêu cầu.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm tuyên Trung tử hình, Tân chung thân còn Quỳnh 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy hồi trung tuần tháng 3/2016. Cho rằng mức án trên là quá nặng, các bị cáo làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, VKS cũng kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt đối với “vua bãi rác” ma túy Thành Công.

Tại phiên tòa phúc thẩm, vợ chồng Trung đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Họ xin tòa giảm nhẹ hình phạt, cho mình có cơ hội sớm trở về gia đình để nuôi dạy 3 con nhỏ.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận kháng cáo, kháng nghị của VKS, tuyên Trung tù chung thân, Tân 20 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Quỳnh, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

