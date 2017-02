Chiều 28/2, Samsung Việt Nam có phát ngôn chính thức về vụ xô xát tại công trường xây dựng của Công ty tại tỉnh Bắc Ninh...

Theo Samsung Việt Nam, vụ việc trên chỉ là hiểu nhầm và không có bất kỳ thương tích nào về phía người lao động Việt Nam

Chiều 28/2, Samsung Việt Nam có phát ngôn chính thức về vụ xô xát dẫn tới cảnh hàng nghìn công nhân tụ tập tại công trường xây dựng của Công ty tại tỉnh Bắc Ninh.

Trong thông cáo vừa phát đi, đại diện Samsung Việt Nam cho hay, việc xảy ra vào lúc 13h tại công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung Display, khu Công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh). Va chạm diễn ra giữa công nhân của nhà thầu xây dựng và các bảo vệ tại công trường.

“Chúng tôi xin khẳng định rằng không có mâu thuẫn nào xảy ra giữa Samsung và người lao động Việt Nam, đây hoàn toàn là hiểu nhầm giữa đội bảo vệ và công nhân xây dựng trong quá trình kiểm tra an ninh ra vào khu vực công trường kéo dài hơn dự kiến”, đại diện Samsung khẳng định.

Theo Samsung, ngay sau khi vụ va chạm xảy ra, lực lượng công an địa phương đã có mặt kịp thời, tiến hành hòa giải và đám đông đã giải tán sau đó 40 phút. Hiện, mọi công nhân tại công trường đã trở lại làm việc bình thường.

“Vụ việc trên chỉ là hiểu nhầm và không có bất kỳ thương tích nào về phía người lao động Việt Nam”, thông cáo cũng nêu rõ.

Trước đó, như báo chí đưa tin, chiều cùng ngày, công trường thi công mở rộng nhà máy Samsung (Khu công nghiệp Yên Phong) đã xảy ra vụ xô xát.

Theo thông tin ban đầu, các công nhân của nhà thầu trong công trường xây dựng đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Rất nhiều công nhân tham gia vào vụ việc.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc và khẳng định: “Tôi đã yêu cầu công an tỉnh tăng cường lực lượng xuống phối hợp với công an địa phương và các lực lượng chức năng để đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, đồng thời, báo cáo sự việc”.

Khánh Linh