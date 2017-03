Tại phiên tòa, đa số bị cáo liên quan đến việc đưa hối lộ đều cho rằng do không hiểu biết pháp luật nên đã vướng vào vòng lao lý.

Sáng 23/3, TAND tỉnh Đắk Nông tiếp tục bước vào ngày thứ hai trong phần xét hỏi phiên sơ thẩm xét xử vụ án đưa, nhận hối lộ , lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong số 8 bị cáo bị đưa ra xét xử, Trần Minh Lợi (SN 1968, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), người được biết đến là chủ trang Facebook “Chống giặc nội xâm” gây xôn xao dư luận các tỉnh Tây Nguyên bị truy tố với tội danh Đưa hối lộ với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Trong phiên xử ngày thứ hai, liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ, chạy tại ngoại cho các đối tượng đánh bạc ở Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), nhằm tránh tình trạng thông cung, HĐXX đã xét hỏi riêng từng bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bắt quả tang Hồ Đức Băng, Võ Ngọc Hà, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Ngọc Quý, Lương Văn Thanh và Nguyễn Ngọc Hậu (cùng ngụ huyện Đắk Mil) đang đánh bạc, tang vật thu được hơn 4 triệu đồng. Tham gia bắt quả tang có Trung úy Lãnh Thanh Bình và Trung úy Trần Thanh Hải (Công an huyện Đắk Mil).

Bị cáo An đang trình bày vụ việc tại tòa. (Ảnh: Mai Cường)

Cũng trong chiều 15/1, Công an huyện Đắk Mil ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra. Biết tin, Huỳnh Thị Cao Thương (vợ Hà), Nguyễn Thị Tý (mẹ Hậu), Trương Thị Lan (vợ Băng) gặp Huỳnh Kim Cao Trí (anh trai Thương) bàn cách xin tại ngoại cho người thân.

Do quen biết từ trước, Trí gọi điện cho Lãnh Thanh Bình (Công an huyện Đắk Mil), Bình cho biết mình có tham gia bắt vụ đánh bạc, sau đó giao lại cho đội điều tra, không có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, Bình vẫn hướng dẫn viết đơn xin tại ngoại.

Sau đó, Lan nhờ Nguyễn Xuân An (em con dì của Băng) làm đơn xin bảo lãnh cho Băng, đồng thời cho biết, muốn bảo lãnh thì phải đưa 20 triệu đồng. An đã gọi điện cho Lãnh Thanh Bình (bạn học cấp 3) để hỏi và được trả lời liên hệ với người nhà của những bị cáo khác.

Thông qua mạng xã hội Facebook, An biết Trần Minh Lợi thiết lập trang cá nhân "phòng chống tiêu cực" nên nói với người này về việc muốn tại ngoại phải đưa 20 triệu đồng/người cho Công an huyện Đắk Mil.

Được sự hướng dẫn của Lợi, ngày 21/1/2016, An, Trí, Tý đã gặp Lãnh Thanh Bình ở quán cà phê và đưa cho Bình tổng cộng 60 triệu đồng. Sau khi có các đoạn ghi âm, ghi hình, Lợi không tố cáo ngay mà dùng các tài liệu này đe dọa, khống chế Bình tác động cho Băng, Hà, Hậu tại ngoại và trả lại tiền.

Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Lãnh Thanh Bình khai rằng, Lợi ép buộc mình phải đưa 500 triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Bình đưa được 220 triệu đồng thì không còn khả năng nên sau đó báo cáo việc nhận tiền và tố cáo Lợi về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, quá trình điều tra không đủ chứng cứ chứng minh hành vi này của Lợi.

Bị cáo Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Mai Cường)

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Thị Cao Thương khai nhận có nhờ anh trai là Trí giúp đỡ để xin cho chồng được tại ngoại và hoàn toàn không biết anh mình làm gì, đưa tiền cho ai.

“Do học thức ít, bị cáo chỉ biết số tiền 20 triệu đồng là tiền nộp bảo lãnh cho chồng chứ không biết là tiền chạy tại ngoại. Bị cáo hoàn toàn không biết về Trần Minh Lợi và cũng không biết giữa Trí, An và Lan đã làm gì khi đi xin tại ngoại cho chồng mình. Mục đích chính của bị cáo là xin cho chồng được tại ngoại chứ không quan tâm đến những việc khác”, bị cáo Thương khai nhận tại tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Tý cũng đã thừa nhận về hành vi đưa hối lộ của mình. Theo khai nhận của bị cáo Tý, con trai bị bắt nên bị cáo rất lo lắng, tìm cách liên hệ với Thương. Khi biết để xin cho con trai được tại ngoại phải chi số tiền 20 triệu đồng, bị cáo đã vay mượn rồi cùng với Trí, An đi “thương lượng” với Bình.

“Vì là gần tết, sợ con ở trong tù khổ sở, bị cáo muốn xin cho con ra ngoài chứ không biết số tiền đưa cho Bình là tiền hối lộ. Nếu biết đưa tiền mà đi tù, bị cáo đâu có điên mà làm chuyện đó”, bị cáo Tý nghẹn khóc tại tòa.

Tại tòa, bị cáo Trí đã khai nhận tự mình ra giá 20 triệu để đưa cho Bình. Bên cạnh đó, Trí cũng là người trực tiếp liên hệ với Bình để sắp xếp cuộc gặp xin tại ngoại cho người nhà các bị cáo.

Tại tòa, bị cáo Huỳnh Cao Kim Trí thừa nhận chính mình là người gom tiền của Thương, Tý, An để bỏ vào giỏ xách của Bình. Mục đích chính của bị cáo này là xin tại ngoại cho em trai chứ không hề biết về việc An đã bí mật quay phim, ghi âm lại cuộc trao đổi.

Bị cáo Trương Thị Lan cũng khai nhận vì không biết chữ, không hiểu biết pháp luật nên nhờ An lo tại ngoại cho chồng. Tuy nhiên khi biết vụ việc chưa đến mức khởi tố nên đã đưa tiền cho An nhằm thu thập chứng cứ để tố cáo hành vi tiêu cực

Riêng bị cáo Nguyễn Xuân An một mực kêu oan và cho rằng cáo trạng của VKS hoàn toàn không chính xác. Sau khi Băng bị công an bắt và nghe thông tin phải chạy 15 triệu đồng, An đã điện thoại liên hệ với Lãnh Thanh Bình để xác thực.

Lúc này, Bình cũng trả lời là phải chi 20 triệu đồng và cứ liên hệ với người nhà của những người bị bắt trong vụ đánh bạc để hiểu thêm. Biết rằng hành vi đánh bạc không quá 5 triệu đồng sẽ không bị khởi tố nên An đã liên hệ với với Trần Minh Lợi để nhờ giúp đỡ. Lúc này Lợi hướng dẫn phải dùng điện thoại để nghi hình, ghi âm lại cuộc “trao đổi”.

Tuy nhiên, Lan không sử dụng được điện thoại có công nghệ cao nên trực tiếp An phải đi. “Lúc đầu bị cáo không đồng ý đi đưa tiền theo hướng dẫn của Lợi vì sợ ảnh hưởng đến uy tín bản thân mình. Tuy nhiên Lợi động viên, thuyết phục muốn đấu tranh thì phải hy sinh. Lợi giải thích việc tại ngoại của những người dân là đúng pháp luật vì tổng số tiền bị bắt trong vụ đánh bạc chưa đến 5 triệu đồng. Sau khi nghe những lời này, bị cáo đã đồng ý làm theo hướng dẫn của Lợi”, An khai nhận.

Phiên xét xử đến 11h15’ thì HĐXX tạm nghỉ. Trước khi tạm nghỉ phiên tòa, Thẩm phán Ngô Đức Thọ, Chủ tọa phiên tòa cho biết, do diễn biến kéo dài nên phiên tòa sẽ tiếp tục xét xử vào 13h30’ cùng ngày và dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 24/3.

Mai Cường