Sáng 11.4, ông Ngô Văn Đạo, Trưởng Công an xã Ia Glai, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đến nay chủ doanh nghiệp Sáu Đào vẫn chưa trở về địa phương. Trước đó cơ quan này đã nhận được bức "tâm thư" và báo cáo vỡ nợ của chủ doanh nghiệp này.

Theo đó, sáng 9.4, trước khi rời khỏi địa phương, bà Ngô Thị Đào đã gửi "tâm thư" xin lỗi tới gia đình và bạn bè.

Trong "tâm thư" xin lỗi, bà Đào thú nhận, 20 năm hoạt động kinh doanh buôn bán nhưng trong nhà không có vốn. Bà Đào đã phải vay mượn tiền ngân hàng và nhiều nguồn khác. Tuy nhiên, việc bà Đào vay tiền bên ngoài thì chồng bà không biết mà chỉ biết con số nợ của ngân hàng. Trong khi đó, việc làm ăn của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi vay nợ không trả. Số tiền lãi tăng nhanh đến con số khổng lồ mà bà Đào không thể nghĩ đến.

"Tâm thư" của bà Đào.

“Trồng tiêu thất bại, thu nhập không đủ tiền trả lãi, nợ nần không thu được, nợ ngân hàng đến lúc phải đáo hạn, em không còn con đường nào chống đỡ và đứng vững được nữa. Mong anh và con, tất cả những người thân trong gia đình, bạn hàng và người dân hãy tha thứ cho em. Khi em ra đi, sự nghiệp, tài sản này sẽ sụp đổ. Hãy cho em con đường sống. Những số nợ, anh và con phải trả cho mọi người nghe anh”, bà Đào gửi "tâm thư" đến chồng.

Sau khi bà Đào để lại "tâm thư", ông Ngô Đình G (chồng bà Đào), người đại diện doanh nghiệp Sáu Đào đã viết đơn báo cáo gửi các cơ quan chức năng với nội dung như sau: “Đêm 8.4, vợ tôi đã bỏ nhà ra đi và để lại cho tôi một bức tâm thư với con số nợ khổng lồ đã tích tụ trong nhiều năm kinh doanh, việc làm nương rẫy không có kết quả dẫn đến số nợ chồng chất mà vợ tôi không giải quyết được nữa. Vợ tôi ra đi để lại cho tôi gánh nặng của doanh nghiệp mà từ lâu nay tôi là người đại diện. Tôi đã ủy quyền cho vợ mình quán xuyến từ việc mua bán đến tài chính của gia đình và doanh nghiệp. Hôm nay sự việc xảy ra, tôi không biết xoay xở như thế nào. Kính mong cơ quan công an có biện pháp can thiệp cho doanh nghiệp trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra”.

Người dân trao đổi với phóng viên.

Đại tá Đỗ Ngọc Viên, Trưởng Công an huyện Chư Sê cho biết: Hiện đã có hơn 100 người dân, công ty, doanh nghiệp đến cơ quan công an trình báo. Ngoài số tiền doanh nghiệp Sáu Đào nợ của 2 ngân hàng có chi nhánh tại TP.Pleiku (Gia Lai) với tổng số tiền 14 tỷ đồng thì doanh nghiệp này còn nợ của người dân hàng trăm tấn cà phê, hồ tiêu khô của người dân ký gửi. "Qua rà soát bước đầu, chúng tôi ước tính số tiền mà doanh nghiệp này tuyên bố vỡ nợ là hơn 50 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đã phân công lực lượng nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương, người dân làm rõ vụ việc cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn", ông Viên nói.

Trước đó, ngày 8.4, doanh nghiệp Sáu Đào chuyên thu mua nông sản và buôn bán phân bón do bà Ngô Thị Đào (57 tuổi, trú thôn Vườn Ươm, xã Ia Glai) làm chủ tuyên bố vỡ nợ. Ngay sau khi có thông tin về vụ vỡ nợ, nhiều người dân kéo đến doanh nghiệp này để yêu cầu được trả nợ.