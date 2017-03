Vụ vỡ đập chứa bùn thải quặng thiếc của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh gây ảnh hưởng môi trường nghiêm trọng. Sở Công Thương Nghệ An đã nhận trách nhiệm vì không đi sâu, đi sát kiểm tra dẫn đến sự cố đáng tiếc xảy ra.

Sáng nay (15.3), trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Lê Đức Ánh – Trưởng Phòng Kỷ thuật An toàn Môi trường, Sở Công Thương Nghệ An cho biết: “Hàng năm UBND tỉnh đều có thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, trong đó Sở Công thương là thành viên.

Tuy nhiên, đoàn mới kiểm tra trong phạm vi hầm mỏ và mức độ an toàn trong quá trình khai thác quặng thiếc. Còn việc kiểm tra chuyên sâu như xây dựng các công trình bảo vệ môi trường; rà soát hiện trạng mức độ an toàn các bãi thải đất đá, hồ chứa bùn thải từ các khu vực tuyển quặng, các công trình bảo vệ cho các bãi thải, hồ chứa bùn thải, xử lý, thực hiện các giải pháp để đưa về trạng thái an toàn đối với các khu vực có nguy cơ mất an toàn, dễ xảy ra sự cố… thì chưa có chuyên đề cụ thể nên rất khó kiểm tra”.

Hiện trường vụ vỡ đập chứa bùn thải của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).

Được biết, mỏ thiếc Suối Bắc thuộc địa phận xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) của Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh được đưa vào khai thác từ cuối năm 2012, với công suất 15.000 tấn quặng thiếc/ năm, tổng diện tích sử dụng 33,2 ha, thời gian khai thác được các cơ quan cấp phép là 31 năm.

“Việc xây dựng thiết kế hồ chứa bùn thải phía doanh nghiệp có thông qua Sở Công thương đâu. Nhiều lần chúng tôi có kiểm tra và có ý kiến nhưng phía doanh nghiệp không thực hiện...”- ông Lê Đức Ánh nói.

Trao đổi với PV, ông Ánh nhấn mạnh, theo kiểm tra thực tế, việc rà soát thiết kế, tính toán lại khả năng chịu tải đập của hồ chứa thải theo thiết kế và khối lượng bùn thải đã có trong hồ (có tính đến ảnh hưởng do mưa lớn, kéo dài); khắc phục ngay sự cố vỡ đập, hiện tượng sạt lở, thấm... của đê, đập hồ chứa thải; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa thải; lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn, có tính đến trường hợp vỡ đập; kiểm tra đường ống dẫn nước, bùn thải về hồ và đường ống dẫn nước từ hồ chứa ra bên ngoài... thì các ngành chức năng ở Nghệ An hoàn toàn bỏ qua những khâu quan trọng này để doanh nghiệp làm ẩu nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Cương - Phó Giám đốc Sở Công Thương Nghệ An cho biết: “Sở Công Thương nhận trách nhiệm vì không đi sâu đi sát vấn đề hồ chứa bùn thải. Đây là sự cố ngoài ý muốn và có phần bất ngờ. Sở chịu một phần trách nhiệm về sự cố này...”

Sáng nay (15.3) ông Nguyễn Thượng Hiền - Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và Cải thiện môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT làm Trưởng đoàn vào kiểm tra toàn diện sự cố vỡ đập chưa bùn thải tại Xí nghiệp thiếc Suối Bắc để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân vụ việc.