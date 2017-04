Sau khi giấu xác nữ chủ nhà, nghi can trở lại trường dạy học bình thường nhưng liên tục bỏ dạy trở về nhà và hồi hộp trên bục giảng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết đau lòng của bà Nguyễn Thị Thịnh (71 tuổi, trú tại thôn Bầu Tỉnh, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

Nghi can được xác định dẫn tới cái chết của bà Thịnh là Trần Xuân Thu (54 tuổi, giáo viên trường tiểu học Vân Trục B) - người sống chung với bà Thịnh nhiều năm nay.

Trần Xuân Thu trước chuyển về giảng dạy tại trường Tiểu học Vân Trục B nhiều năm nay và sinh sống ở gia đình nạn nhân như người thân trong nhà. Ông này được xác định có quan hệ tình cảm với con gái bà Thịnh là chị Trần Thị Bích C. (32 tuổi). Là người hay ghen, nên giữa nghi can Thu và chị C. nhiều lần xảy ra cãi vã, mâu thuẫn với nhau.

Sau khi trở về nhà từ chuyến đi làm xa, chị C. không thấy mẹ mình và con trai 4 tuổi ở nhà. Gọi điện cho ông Thu, chị C. được ông này trả lời đã đưa mẹ và con chị đến nhà người thân huyện Tam Dương chơi.

Tuy nhiên, liên lạc với người thân bên huyện Tam Dương cho biết, bà Thịnh không qua chơi như lời ông Thu nói.

Bao tải chứa thi thể bà Thịnh trong góc chuồng lợn.

Nghi có chuyện chẳng lành, sáng ngày 22-4-2017, chị C. thông báo vụ việc lên chính quyền địa phương nhờ tìm giúp mẹ và con chị.

Cùng thời điểm mất tích bí ẩn của bà Thịnh và con trai chị C., ông Phạm Trọng Phúc - Trưởng Công an xã Vân Trục liên tiếp nhận được tin nhắn của ông Thu với nội dung hận chị Cảnh có quan hệ tình cảm với ông Thu từ lâu. Ông Thu đã đầu tư cơ sở vật chất cho chị Cảnh, cho chị đi học nghề, nhưng chị Cảnh lại bỏ ông đi khỏi địa phương để mình ông ở lại chăm sóc con riêng 4 tuổi và mẹ của chị Cảnh.

Sau, ông Phúc điện cho ông Thu, nhưng không nghe máy. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an phát hiện xe máy, trong cốp xe có điện thoại của ông Thu ở xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch nên tiến hành thu giữ.

Khoảng 22 giờ ngày 22-4, ông Phúc lên giường ngủ thì thấy có tin nhắn lạ đến máy của ông với nội dung nói về việc ông Thu và con chị Cảnh sẽ đi tự tử, nhưng được ông Phúc can ngăn, khuyên giải nên nghi can đã không hành động.

Vụ án mạng khiến người dân Bồ Tỉnh sửng sốt.

“Nhận được tin nhắn của ông Thu qua số máy lạ, tôi đã liên tục nhắn tin động viên để ông Thu không làm điều xấu với con chị Cảnh. Đến khoảng 23 giờ, tôi mệt nên nhắn tin cho ông Thu chào để đi ngủ. Sáng ngày 23-4, khoảng 5 giờ, tôi thức dậy thì nhận được tin nhắn của ông Thu với nội dung chỉ nơi giấu xác nạn nhân là ở chuồng lợn”.

Lập tức, ông Phúc điện cho Công an viên thôn đến nhà bà Thịnh xác định vụ việc. Phát hiện đúng bao tải như tin nhắn ông Thu gửi, Công an đã mở bao tải và xác định nạn nhân chết trong bao tải chính là bà Thịnh.

Ngay lập tức, Công an xác định được nghi can giấu xác bà Thịnh nên đã đề ra các phương án khẩn thiết. Trong đó, Công an đặc biệt chú trọng đến tình huống giải cứu cháu bé 4 tuổi con chị C. hiện đang bị ông Thu bắt giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Công an xác định được nơi ông Thu đang ở tại thị trấn Lập Thạch. Sáng ngày 23-4, một tổ trinh sát bám theo ông này. Khi nghi can vừa bước xuống xe taxi vào tiệm quần áo thì bị khống chế.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bảo vệ trường tiểu học Vân Trục B cho biết, ông Thu liên tục bỏ dạy trong sáng thứ sáu ngày 21-4.

Nghi can bị bắt, cháu trai được bảo vệ an toàn thể hiện sự mưu trí, dũng cảm và sự quyết đoán của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Thu bị khống chế trong sự ngỡ ngàng của người dân địa phương.

Ông Vũ Minh Tuấn - Hiệu trưởng trường tiểu học Vân Trục B cho biết, những ngày trước khi bị bắt, ông Thu vẫn đi dạy bình thường, không có dấu hiệu nghi vấn. “Ông Thu bị bắt giữ khiến toàn trường bất ngờ, ông Thu là người ít nói, không quan hệ mật thiết với thầy cô trong trường. Anh ấy, chỉ đến dạy rồi lại ra về, thỉnh thoảng có chơi và nói chuyện với bảo vệ của trường”.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bảo vệ trường tiểu học Vân Trục B cho biết: “Sau ngày bà Thịnh mất tích, sáng ngày 21-4 (tức thứ sáu tuần trước) ông Thu vẫn đi dạy bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại bỏ lớp lấy xe máy đi về nhà rồi mới quay lại trường giảng dạy”.

“Ông Thu sống khép kín, thường hay làm xàm, khoe khoang về tiền bạc và quan hệ nên người dân đều không ưa. Ông này có lối sống lập dị nên không thể chơi với ai ở địa phương” - nam bảo vệ cho biết thêm.

Ông Phạm Trọng Phúc tiết lộ, trong quá trình lấy lời khai, học sinh tại trường cho biết, sáng thứ sáu, khi đang dạy học, ông Thu liên tục vã mồ hôi trên bục giảng.

Chiều ngày 24-4, phóng viên tìm đến thôn Bồ Tỉnh, không khí tang thương bao trùm kèm những nỗi bàng hoàng của người dân khi kể lại vụ việc.

Theo người dân địa phương, bà Thịnh trươc đây là một giáo viên, sống chân thành, giản dị, không mất lòng ai bao giờ. Sự việc xảy ra tại vùng thôn quê khiến những người dân chân chất luôn ám ảnh bởi tính chất dã man của vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đoàn Tuấn/Công an TP.HCM