Liên quan đến vụ án Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long – Nguyễn Văn Đ. (56 tuổi, ngụ thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) bị nhân viên phòng Tư pháp huyện này là Trương Văn Ai (50 tuổi) đâm thủng bụng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sáng 12/3, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vẫn đang tạm giữ nghi phạm này để điều tra về hành vi “ Cố ý gây thương tích ”. Sau gần 4 giờ thuyết phục bất thành, nghi phạm Ai đã bị lực lượng công an khống chế. Trong khi đó, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Ny, trưởng khu 3, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho biết: “Tại địa phương, ông Ai sống không mất lòng với mọi người xung quanh, chấp hành đúng quy định pháp luật. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, ông Ai đã đuổi vợ ra khỏi nhà, phải thuê nhà trọ ở riêng. Hơn 2 năm trước đó, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Ai đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử, gây cú sốc rất lớn”. Cũng theo lời ông Ny, vợ ông Ai là cô giáo dạy cấp 3 ở một trường gần nhà. Vào sáng 11/3, vợ của ông Ai có đến địa phương nhờ xác nhận một số giấy tờ liên quan để mang đến gặp ngành chức năng xin đưa ông Ai đi chữa trị bệnh, bởi trước đó Ai từng có biểu hiện trầm cảm và được chữa bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Gậy sắt, một đầu có gắn mũi nhọn mà Ai dùng làm hung khí để cố thủ bên trong bị lực lượng công an khống chế, thu giữ. Như Người Đưa Tin phản ánh, khoảng 7h30' sáng 10/3, tại phòng làm việc của phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, ông Đ. bất ngờ bị ông Ai dùng hung khí đâm thủng bụng. Sau đó Ai bỏ chạy về nhà riêng, khóa trái cửa, sử dụng kéo, gậy sắt cố thủ bên trong. Vụ việc được người dân trình báo đến ngành chức năng, đồng thời đưa nạn nhân Đ. đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Từ tin báo, Đại tá Phạm Văn Ngân, phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh có mặt tại hiện trường thuyết phục Ai đầu thú. Căn nhà của vợ chồng ông Ai hiện đang khóa cửa. Sau gần 4 giờ thuyết phục bất thành, nhận thấy sự việc diễn biến phức tạp, ban Giám đốc Công an tỉnh quyết định trấn áp nhanh tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khống chế Ai và đưa về trụ sở Công an huyện Trà Ôn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến chiều 10/3, sau khi bệnh nhân Đ. được các bác sĩ khâu ruột non và khâu gân tay, bệnh nhân Đ. được chuyển qua phòng chăm sóc hậu phẫu, đang trong tình trạng hôn mê. Theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi phạm Trương Văn Ai vẫn đang bị cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi nêu trên. Còn việc nghi can Ai có bị tâm thần hay không thì cần phải chờ kết quả giám định. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. Thanh Lâm