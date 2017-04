Đang lang thang ở Khu đô thị Royal City, Linh phát hiện chiếc xe ô tô Range Rover màu trắng, Linh thuê xe ôm bám theo.

Báo An ninh Thủ đô dẫn lời Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng CAQ Đống Đa, cho biết, trong đêm 29/4, Nguyễn Duy Linh, đối tượng đã lấy trộm chiếc xe Range Rover của anh Bùi Tuấn Anh, ở Khu đô thị Royal City vào đêm 28/4 đã khai nhận động cơ gây án do nợ nần tiền bạc. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Theo Công an Nhân dân, Nguyễn Duy Linh khai, 22h đêm 28/4, đối tượng đang lang thang ở Khu đô thị Royal City thì phát hiện chiếc xe ô tô Range Rover màu trắng từ trong khu đô thị này đi ra. Nhìn chiếc xe quá đẹp, Linh thuê xe ôm bám theo và khi đến trước số nhà 120 phố Tây Sơn, thấy người điều khiển chiếc xe dừng lại để vào hiệu thuốc tân dược, không khóa cửa xe và vẫn cắm chìa khóa điện ở bên trong, Linh đã tiếp cận chiếc xe mở cửa lái xe bỏ chạy. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Quá trình lái xe bỏ trốn, Linh đã va chạm với nhiều phương tiện trên đường phố, gây ra chuỗi tai nạn giao thông liên hoàn tại địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình và Cầu Giấy làm 2 người bị thương nặng và nhiều xe máy bị hư hỏng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cụ thể, Linh đã điều khiển xe ô tô gây ra vụ va chạm với một phụ nữ đang tham gia giao thông trên đường Đê La Thành làm cho nạn nhân bị thương tích. Cũng tại đoạn đường này, Linh đã lái xe gây ra vụ va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở một cháu trai 15 tuổi và làm cháu này bị đứt gót chân trái. Ngay sau đó, Linh đã lái xe đến đường Hoàng Quốc Việt và đâm vào một dàn xe máy để trước ngõ 106… Tai nạn liên hoàn do Linh gây ra cũng làm hư hỏng nặng phần vỏ chiếc xe Range Rover. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Trong quá trình điều tra, lực lượng CAQ Đống Đa đã xác định Linh từng có tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trước, trong và sau khi gây án, Linh không sử dụng các loại chất kích thích như rượu, bia hay ma túy(Ảnh: Petrotimes)

Hiện Công quận Đống Đa đang phối hợp với Công an các quận Ba Đình và Cầu Giấy tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin các nạn nhân và tập trung xác minh, củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý Nguyễn Duy Linh theo quy định của pháp luật. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Minh An/VOV.VN