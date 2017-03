Liên quan đến vụ trộm hơn 100 lượng vàng, Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục truy bắt 2 đồng phạm tham gia trong đường dây trộm vàng chấn động dư luận.

Ngày 12/3, Thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Định, cho biết: “Hiện nay, công an liên tỉnh Bình Định, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn đang mở rộng điều tra, truy lùng nhóm nghi can trộm vàng ”, theo tin tức trên báo Nông nghiệp Việt Nam.

Công an khám nghiệm hiện trường và nghi can vụ trộm. Ảnh: CAND

Theo Thượng tá Tuấn, sau 18 giờ xảy ra vụ trộm, công an Bình Định phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai bất ngờ bao vây, bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), là một trong những nghi can trộm vàng ở huyện Hoài Nhơn khi Thiện đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện Long Thành (Đồng Nai).

Qua khám xét, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều túi đựng số lượng lớn vàng, nữ trang... Thượng Tá Tuấn thông tin thêm: “Theo lời khai của nghi can Thiện, còn 2 nghi can nữa cùng tham gia vụ trộm vàng nói trên. Công an liên tỉnh vẫn đang triển khai nhiều tổ trinh sát tiếp tục truy bắt”.

Vụ việc được bà Võ Thị Khánh (53 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Khánh, huyện Hoài Nhơn) đến Công an tỉnh Bình Định vào 3h sáng 10/3 trình báo cửa hàng vàng nhà bà bị đột nhập trộm mất một số lượng lớn vàng, gồm: 5 chỉ vàng 24K và 100 lượng vàng 18K, tổng giá trị tài sản hơn 2 tỷ đồng, báo VOV đưa tin.

Từ những manh mối do bị hại và người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện tại nhà vào tối 10/3. Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu được khối lượng vàng lớn.

Bước đầu Nguyễn Tiến Thiện khai nhận cùng đồng bọn thuê xe ôtô 5 chỗ ngồi của một người dân ở xã Tân Hiệp rồi đi từ tỉnh Đồng Nai ra Bình Định để trộm vàng. Sáng 10/3, cả nhóm mang theo các dụng cụ mở khóa cửa rồi đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh.

Bị vợ chồng chủ tiệm phát hiện tri hô, nhóm trộm nhanh chóng tẩu thoát cùng số lượng lớn vàng nói trên. Sau đó, nhóm của Thiện quay về Đồng Nai lẩn trốn. Khi vừa về đến xã Tân Hiệp, băng nhóm này đã bán đi một số vàng để lấy tiền tổ chức tiệc mừng.

Hiện nghi phạm đang được giam giữ tại Công an tỉnh Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra.

Dã Quỳ (Tổng hợp theo báo Nông nghiệp VIệt Nam, VOV)