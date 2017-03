Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã truy tìm và bắt giữ được nghi can trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở hiệu vàng Kim Thành, thu giữ được một số vàng là tang vật trong vụ trộm.

Theo đó, chiều 12/3, thượng tá Võ Quý Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ở xã Tân Hiệp, H.Long Thành, Đồng Nai) tại nhà riêng để làm rõ vụ trộm hơn 100 lượng vàng tại tiệm vàng Kim Khánh ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn (Bình Định), báo Thanh niên đưa tin.

Khám xét nhà của Thiện, cảnh sát thu giữ nhiều túi đựng số lượng lớn vàng, nữ trang.

Đã bắt được đối tượng cầm đầu vụ trộm 100 lượng vàng ở Bình Định.

Theo tin tức trên báo Pháp luật , bước đầu Thiện khai nhận, ngày 6/3, Thiện cùng 2 đối tượng khác mang theo nhiều công cụ phá khóa chuyên nghiệp, thuê xe du lịch Chevrolet 5 chỗ ngồi đi dọc tuyến quốc lộ 1A ra miền Trung để trộm cắp tài sản tại những cửa hiệu kinh doanh ven đường.

Khoảng 3h sáng 10/3, Thiện và đồng bọn đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh của vợ chồng bà Võ Thị Khánh, khi đang trộm cắp vàng trong tủ kính thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán. Bị bại lộ, Thiện và đồng bọn nhanh chân tẩu thoát.

Sau khi gây ra vụ trộm tại hiệu vàng Kim Khánh, Thiện cùng đồng bọn ngược về Đồng Nai. Trên đường, bọn chúng đã bán một phần số vàng trộm được khoảng 180 triệu đồng để tiêu xài và chia nhau.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Thanh niên, Pháp Luật)