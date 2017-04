Nghi can tên là Hòa (ngụ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vừa bị bắt.

(PLO)- Trưa 28-4, theo một nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Truy nã Tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt giữ thêm một nghi can trong vụ án trộm 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định, ngày 10-3 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, nghi can tên là Hòa (ngụ xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu). Hiện công an đang tiến hành các thủ tục tố tụng tại xã Hắc Dịch sau đó sẽ đưa về PC52 công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để bàn giao cho công an tỉnh Bình Định.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 10-3, Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Nguyễn Tiến Thiện (27 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành, Đồng Nai)- nghi phạm đầu tiên trong vụ trộm hơn 100 lượng vàng ở tiệm kim hoàn Kim Khánh, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Bước đầu Thiện khai cùng Hòa và một nghi can khác (người huyện Tân Thành) thuê một ô tô du lịch năm chỗ ngồi, mang theo nhiều dụng cụ mở khóa cửa chuyên nghiệp, đi từ Đồng Nai ra Bình Định để tổ chức đột nhập vào các tiệm vàng.

Rạng sáng 10-3, băng trộm này đột nhập vào tiệm vàng Kim Khánh lấy trộm một số lượng vàng lớn rồi chạy xe về lại Đồng Nai. Thiện bị bắt còn Hòa và một đối tượng khác bỏ trốn và bị truy nã.