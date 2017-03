“Để xác minh lại sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành lấy ý kiến học sinh lớp B5 xem cô giáo Hương có phạt và nhốt bạn B.Y vào nhà vệ sinh như lời buộc tội của gia đình hay không”, hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn cho hay.

Trường Mầm non Yến Vỹ - nơi xảy ra sự việc

Hiện tại, vụ việc bé B.Y – học sinh lớp B5 điểm trường Mầm non Yến Vỹ (thuộc trường Mầm non Hương Sơn) bị các cô "bỏ quên" ở trường vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc.

Trong khi phía gia đình và học sinh nói rằng cô Vương Thị Hương cho hai học sinh đẩy con vào nhà vệ sinh và nhốt con ở trong đó và bỏ quên. Tới khi trời tối, bé B.Y mở cửa ra không thấy ai đã sợ hãi, khóc sưng mắt và tự mở được cửa chạy ra phía cổng trường và được một người dân đi qua đó đưa về nhà.

Chị Vương Thị Lan cùng cháu B.Y - bé gái nghi bị nhốt trong nhà vệ sinh và bị bỏ quên ở trường mầm non

Hai cô giáo chủ nhiệm lớp B5 trường Mầm non Yến Vỹ đã viết bản tường trình gửi Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Tường trình có nêu rõ cô giáo chỉ phạt con đứng vào góc tường khi con va chạm với bạn khác trong lớp.

Đến giờ trả học sinh, con tự ý trốn vào góc khuất và cô nhận trách nhiệm trong việc không kiểm soát được việc trả trẻ cho phụ huynh.

Trước sự không đồng nhất về nguyên nhân vụ việc, bà Đồng Thị Mạnh – Hiệu trưởng điểm trường Mầm non Yến Vỹ cho hay: “Hiện nay do lời kể của cả gia đình và giáo viên có sự không đồng nhất nên nhà trường sẽ tiến hành xác minh lại sự việc để làm cơ sở đưa ra hình thức kỷ luật với giáo viên.

Để xác minh lại sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành lấy ý kiến học sinh lớp B5 xem cô giáo Hương có phạt và nhốt bạn B.Y vào nhà vệ sinh như lời buộc tội của gia đình hay không.

Việc lấy ý kiến của học sinh nhà trường nhà trường sẽ tiến hành sớm, khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin lại sau”.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc lấy ý kiến học sinh mầm non khi các cháu mới chỉ 4 tuổi liệu có khách quan? Nhất là khi sự việc đã xảy ra cách đây 1 tuần?

Liên quan đến vấn đề này, PV Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng luật sư Nguyễn Quang Ngọc – Công ty luật quốc tế Thiên Việt.

Luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho hay: “Việc nhà trường lấy ý kiến học sinh là một việc làm không cần thiết. Bởi lẽ: Tuổi của các con lứa tuổi mầm non dễ bị tác động.

Đó là chưa kể tâm lý sợ thày cô của lứa tuổi mầm non và tiểu học là khá lớn".

"Với 2 lý do trên việc lấy ý kiến học sinh thiết nghĩ là không cần thiết. Không những vậy, việc lấy ý kiến học sinh dễ bị lặp lại sai lầm của trường Tiểu học Nam Trung Yên trước đây", Luật sư Nguyễn Quang Ngọc nhận định.

Theo luật sư Ngọc, "việc cần làm là căn cứ vào các thông tin đó nhà trường đã có đủ cơ sở để xác minh cán bộ thông qua các nhân chứng, hệ thống giám sát. Cần làm mọi việc đơn giản và chính xác để tránh khỏi việc bị suy diễn là đối phó, ngụy tao chứng cứ - điều mà đã không ít lần xảy ra đối với môi trường giáo dục”.

Báo Infonet sẽ tiếp tục thông tin về sự việc!

Hoàng Thanh