Liên quan đến vụ thi thể bị trói trong bao tải, hình ảnh trong camera nhà hàng xóm và những mảnh khăn tang đã tố tội ác của mẹ con nghi can

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết: ngay sau khi phát hiện thi thể bị trói trong bao tải, các đơn vị nghiệp vụ cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định nghi can là Nguyễn Thị Mến (49 tuổi, trú tại ở Thanh Xá, Thanh Hà). Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Mến. (Ảnh:CAND)

Mến là chủ đại lý xổ số nhưng có biểu hiện lợi dụng bán xổ số để bán lô, đề. Đối tượng đã 2 lần bị Công an huyện Thanh Hà xử phạt hành chính về hành vi đánh lô đề. Trong ảnh: Gia đình nghi phạm tại xã Thanh Xá (ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân Nguyễn Xuân Tân (SN 1974, trú tại thôn Tứ Cường, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), nạn nhân trúng đề tại nhà Mến với số tiền khoảng 120 triệu đồng. Chiều 20/3, Tân sang lĩnh tiền đề tại nhà Mến, sau đó mất tích. Trong ảnh: Khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án (ảnh: Dân Việt)

Trong quá trình rà soát, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng nghi vấn là con trai của Mến, tên Mạc Văn Duy (22 tuổi). Trong ảnh: Đối tượng Mạc Văn Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND)

Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành triệu tập nghi can Duy đến trụ sở. Tại nhà Duy, Công an phát hiện nhiều mảnh khăn tang, giống với những chiếc dây đã được bện thành thừng, dùng để trói xác nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân (ảnh: Dân Việt)

Theo Trung tá Lê Minh Hoàn - Phó trưởng công an huyện Thanh Hà (Hải Dương), thời gian đầu, mẹ con Mến luôn tìm cách chối tội, lực lượng công an đã phải thức trắng đêm để đấu tranh và lấy lời khai.

Đến rạng sáng 29/3, Mến và Duy phải thú nhận hành vi phạm tội của mình. Qua đó, cơ quan công an có đủ cơ sở để xác định 2 mẹ con Mến là nghi phạm gây ra cái chết của anh T. (Nghi can Mến tại cơ quan công can-ảnh công an cung cấp)

Trong quá trình điều tra, công an đã tiến hành trích xuất camera của nhà hàng xóm bên cạnh nhà Mến, phát hiện khoảng 22h ngày 20/3, 2 mẹ con Mến có đưa một vật thể không xác định lên xe máy và chở đi. Từ manh mối này, công an có thêm cơ sở củng cố bằng chứng xác định hành vi phạm tội của mẹ con Mến.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/3, một người dân xã An Lương, huyện Thanh Hà (Hải Dương) phát hiện bao tải trôi trên cửa cống Gừng (thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà), bên trong có một xác người đàn ông bị trói chân, tay nên đã báo Công an huyện Thanh Hà. Trong ảnh: Vụ trọng án thu hút sự theo dõi của nhiều người dân hiếu kỳ (ảnh: KT)

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an huyện Thanh Hà có mặt tại hiện trường. Qua nhận dạng của gia đình, xác định nạn nhân là anh Nguyễn Xuân T (SN 1974, ở xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Trong ảnh: Ngôi nhà của mẹ con nghi phạm – nơi anh T. bị sát hại (ảnh: KT)

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt, tay và chân bị trói bằng các khăn tang... Từ các căn cứ thu thập được, Phòng PC45 - Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Thanh Hà xác định đây là vụ án mạng và đã gấp rút vào cuộc điều tra. Trong ảnh: Mạc Văn Duy (ảnh nhỏ), nghi phạm sát hại người trúng lô đề để quỵt nợ (ảnh: Dân Việt)