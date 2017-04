Sau 2 ngày gây án, kẻ sát hại thiếu phụ trong tư thế hai tay bị trói ra sau, váy bị tốc ngược ở khu vực đồi chè hoang vắng đã bị bắt giữ.

Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ nghi can Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). Vui được xác định là nghi can gây ra cái chết cho chị Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, Bắc Quang, Hà Giang).

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Long Quang Vui đã thừa nhận hành vi giết người do xuất phát từ mâu thuẫn.

Đối tượng Vui tại cơ quan công an

Như trước đó báo Người Đưa tin đã phản ánh, vào 7h sáng ngày 20/4, người dân phát hiện tại khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) thi thể một phụ nữ.

Nạn nhân được xác định là Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành), tử vong trong tình trạng hai tay bị buộc vào gốc cây, phần đầu có nhiều thương tích, váy bị lật ngược. Nhiều người dân nghi vấn có thể đây là vụ án hiếp dâm, giết người.

Ông Trương Chí Hà, Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết thêm, sau khi nhận được thông tin trình báo về việc phát hiện chị D. tử vong, chính quyền địa phương đã báo cáo Công an huyện, tỉnh.

Ngay sau đó, công an tỉnh Hà Giang đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi. Đến cuối giờ chiều ngày 20/4, thi thể người xấu số đã được bàn giao cho gia đình. UBND huyện Bắc Quang đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng, phía UBND xã cũng đã có sự giúp đỡ để gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Hiện trường phát hiện xác chị D. ở nơi vắng vẻ

Ông Hà chia sẻ thêm, nạn nhân là người địa phương, có chồng và ba con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Chồng nạn nhân từng làm dân quân xã. Hiện trường vụ việc cách nhà nạn nhân gần 1km.

Người nhà nạn nhân cung cấp, tối 19/4, chị D. đến nhà anh em ở xã Đồng Tâm (giáp ranh xã Tân Thành) uống rượu. Tuy nhiên, đến sáng 20/4 vẫn chưa thấy chị D. về, gia đình mới tổ chức đi tìm thì phát hiện chị đã tử vong gần nhà trong tư thế bị trói tay, váy tốc ngược.

Nhiều người dân địa phương cho rằng, kẻ sát hại chị này là người địa phương và có thể có mặt trong bữa rượu tối ngày 19/4.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra. Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy có dấu hiệu của vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 21/4 công an đã xác định Vui là nghi can sát hại chị D. như nêu trên.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Hà Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân Hòa