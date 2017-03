Vì nổi lòng tham, mẹ con chủ đề đã dùng khăn tang thắt cổ nạn nhân ngạt thở rồi mang xác phi tang.

Trong quá trình rà soát, Phòng PC 45 và Công an huyện Thanh Hà đã xác định đối tượng nghi vấn là con trai của Mến, tên Mạc Văn Duy (22 tuổi).

Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành triệu tập nghi can Duy đến trụ sở. Tại nhà Duy, Công an phát hiện nhiều mảnh khăn tang, giống với những chiếc dây đã được bện thành thừng, dùng để trói xác nạn nhân.

Đối tượng Mạc Văn Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAND

Theo lời khai ban đầu của Duy và Mến, đúng theo kế hoạch, khi anh Tân vào nhà, đang ngồi nói chuyện với bà Mến thì Duy đi vòng ra sau, dùng dây khiến nạn nhân tử vong rồi đưa vào trong buồng giấu (lúc đó, khoảng 15 h ngày 20/3). Sau đó hai mẹ con vẫn tiến hành giao dịch với các khách mua xổ số và nấu cơm ăn uống bình thường. Khi Duy siết cổ Tân thì Mến ra đóng cửa...

Đến khoảng 22h, Duy dùng 3 bao tải, cho thi thể của Tân, bó chân, tay lại đặt lên giá để hàng của nhà Duy. Sau đó, Duy chở thi thể nạn nhân bằng xe máy cùng Mến ngồi ở bụng xe chở theo đường xóm, ra cống Ông Tuân, thuộc xã Thanh Thủy thả xác của Tân xuống khu vực cống, báo VOV đưa tin.

Trước đó, sáng 20/3, anh Tân trúng đề, đến lấy tiền, Duy và mẹ đã trả trước cho anh Tân 32 triệu đồng và hẹn đến chiều sẽ trả nốt. Do không có tiền và không vay mượn được ai, Duy đã bàn với mẹ là giết anh Tân để không phải trả tiền.

Người thân của anh Nguyễn Xuân Tân đã đến cơ quan chức năng trình báo về việc anh Tân mất tích từ ngày 20/3. Công an huyện Thanh Hà đã báo cáo Công an tỉnh Hải Dương và ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, báo TTXVN đưa tin.

Đến khoảng 11 giờ ngày 28/3, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông bị trói chân tay trong bao tải, trôi trên sông Thái Bình đoạn qua xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Xuân Tân. Anh Tân đã có vợ, con và làm nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Thanh Hà.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo VOV, TTXVN)