Chủ nhà chưa hết lo lắng vì thềm nhà bỗng nhiên nóng đến 40 độ C thì lại hốt hoảng vì đồng hồ điện gia đình quay quá nhanh, số điện gấp 3 lần tháng trước.

Chiều 16-5, ông Nguyễn Viết Mãn - Chủ tịch UBND xã Diễn Bích (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết nguyên nhân dẫn đến thềm nhà gia đình ông Vũ Đình Khuê (ở xã Diễn Bích) bỗng nhiên nóng đến 40 độ C được xác định là do rò rỉ điện.

Người dân đến sờ tay vào thềm nhà và cột trụ trước nhà để cảm nhận nóng bất thường

Sau khi gia đình ông Khuê sơ tán, Phòng TN&MT huyện Diễn Châu đến hiện trường kiểm tra cho thấy dòng điện từ mái tôn nhiễm xuống lõi sắt của cột trụ trước mái nhà gia đình ông Khuê. Kiểm tra đồng hồ đo điện của gia đình ông Khuê cho thấy số điện tiêu thụ đã lên tới 300 kw (gấp 3 lần tháng trước).

Theo cơ quan chức năng, hôm qua gia đình ông Khuê đã cắt hết nguồn cấp điện nhưng thềm nhà vẫn nóng lên là do cắt điện trong thời gian ngắn, thềm nhà chưa kịp... nguội xuống. Khi cắt điện trong thời gian dài thì nhiệt độ tại điểm nóng đã giảm xuống.

Do vậy chính quyền địa phương phối hợp với gia đình và điện lực xử lý các điểm rò điện. Hiện gia đình ông Khuê đã trở về nhà sinh sống bình thường.

Sau khi xác định được nguyên nhân nóng, gia đình ông Khuê đã trở về nhà sinh sống bình thường.

Như đã đưa tin, năm ngày qua, các thành viên trong gia đình ông Khuê hoang mang khi bậc thềm trước nhà nóng lên bất thường. Diện tích khu vực nóng lên khoảng 2 m2. Nhiều người đặt tay lên cảm thấy nóng ran.

Ông Khuê để chậu nước ở thềm thì nước cũng nóng lên hơn 40 độ C. Những ngày qua, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến nhà ông Khuê để nghe câu chuyện thềm nhà nóng lên và tận tay sờ. Những lúc trời có mưa giông, điểm nóng có hạ nhiệt độ xuống.

Ngày 15-5, Phòng TN&MT huyện Diễn Châu đã cử đoàn xuống kiểm tra hiện tượng nóng bất thường tại gia đình ông Khuê nhưng lúc đó vẫn chưa xác định được nguyên nhân. Do vậy, ngày 15-5, chủ tịch UBND xã Diễn Bích đã ra thông báo cho gia đình ông Khuê di dời ra ngoài thửa đất của gia đình mình để cơ quan cấp trên kiểm tra và xử lý.