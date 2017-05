Người thân của tài xế xe tải tiết lộ, một ngày trước khi xảy ra tai nạn thảm khốc, Quý nói vợ đi vay tiền để sửa xe vì bị hư hỏng.

Xe gặp sự cố từ trước?

Vụ tai nạn giao thông khiến 13 người chết tại Gia Lai đang để lại nhiều nghi vấn lớn về nguyên nhân. Trong khi đó, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này là tài xế xe tải Võ Ngọc Quý (SN 1990, trú huyện Phù Cát, Bình Định) lại đang hôn mê sâu, tiên lượng xấu.

Hiện trường xe khách bị xe tải tông nát bươm khiến 13 người tử vong tại chỗ

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan công an, chiều tối ngày 6/5, xe tải BKS 77C-139.37 do Võ Ngọc Quý điều khiển bốc 20 tấn hàng phân bón từ TP. Quy Nhơn đưa đi giao hàng tại xã Ia Hrú (huyện Chư Sê, Gia Lai).

Đến khoảng 4g16 ngày 7/5, chiếc xe tải chạy vụt qua trạm thu phí BOT Đức Long mà không dừng lại mua vé theo quy định.

Có giả thiết, xe tải trước khi gây tai nạn đã gặp sự cố. Nghi vấn này có cơ sở khi tiếp xúc tại bệnh viện, người thân và vợ Quý cho biết, tối ngày 6/5, Quý sai vợ sang nhà anh trai mượn tiền nói để sửa xe vì bị hư hỏng.

Anh Hoàng Hữu Thùy (Trạm phó trạm thu phí BOT Đức Long) kể lại lúc chứng kiến xe tải vượt qua trạm tốc độ như tên bắn

Theo nhân chứng Lương Ngọc Thạch (trú huyện Chư Pứh - hành khách đi trên xe Hoàng Sơn bị xe tải vượt qua), trước khi tai nạn xảy ra, xe tải có rất nhiều biểu hiện lạ, tài xế bóp còi liên tục, chạy rất nhanh và lạng lách trên đường, lúc vượt qua trạm CSGT vẫn bóp còi inh ỏi. Chiếc xe sau đó chạy vào đường ngược chiều, được khoảng 200 mét thì tông vào xe khách gây ra tai nạn.

Nhân chứng Thạch nhận định “tài xế xe tải chạy xe điên cuồng như phê thuốc”.

Tại cuộc làm việc khẩn với đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để nghị lực lượng chức năng xét nghiệm kỹ tài xế Võ Ngọc Quý xem có sử dụng ma túy, có ngáo đá hay không bởi hành động của lái xe là quá bất thường khi lạng lách, bóp còi liên tục trên một quãng đường rất dài.

Làm việc với chị Quách Thị Phúc (vợ tài xế Quý), chị khẳng định anh Quý không sử dụng ma túy mà chỉ hút thuốc lá.

Người dân lập đàn thờ vọng các nạn nhân tử nạn

Người dân đốt lửa ngay hiện trường mong sưởi ấm linh hồn những người xấu số

Khi kết quả xét nghiệm ma túy lần đầu cho âm tính, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Gia Lai đặt nghi vấn về biểu hiện tâm lý, điều kiện sinh hoạt hằng ngày của tài xế. Theo vị lãnh đạo này, các nguyên nhân như xe tải đứt phanh, kẹt chân ga, trục trặc kỹ thuật đã được loại trừ.

Tay nghề yếu?

Tìm hiểu thông tin nơi tài xế Võ Ngọc Quý sinh sống, người dân địa phương cho biết, trước đây Quý phụ xe tải. Đầu năm 2017, Quý về quê xin việc nhưng tay nghề yếu nên nhiều chủ xe không nhận.

Cuối tháng 3, Quý được bà Trần Kim Chung (ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) nhận làm tài xế xe tải BKS 77C-139.37 chạy hàng từ Quy Nhơn đi Tây Nguyên. Người dân cho rằng, có thể do non kém tay nghề, khi xe gặp sự cố, tài xế đã không biết cách xử lý.

Tại trạm thu phí BOT Đức Long, ông Phạm Danh Ngôn (trạm trưởng) cho hay trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã lao vụt qua trạm thu phí với tốc độ rất nhanh, tông gãy thanh chắn khi qua trạm.

“Nhân viên trạm tưởng xe mất thắng nên dùng xe máy đuổi theo để truy thu lệ phí. Tuy nhiên, nhân viên trạm chạy theo khoảng 2km thì không thấy tung tích nên quay về. Trạm đã lưu lại biển số xe, nhận dạng vào máy để giám sát, truy thu phí khi xe đi qua, tuy nhiên một lúc sau thì hay tin xe gây tai nạn” – ông Ngôn cho hay.

Phía trước trạm hướng từ Gia Lai về Chư Sê có đến 2 con dốc, thông thường nếu xe mất thắng, khi qua 2 con dốc cũng sẽ tự dừng lại, nhưng không hiểu sao xe vẫn vượt qua được.

“Trường hợp xe mất thắng, nếu vượt qua dốc, tài xế có kinh nghiệm có thể cho xe cà vào dọc thành bê tông trạm cũng sẽ dừng được. Đã có nhiều trường hợp xe bị mất thắng khi vào khu vực trạm đã dừng xe thành công bằng cách cà vào thành bê tông” - ông Ngôn chia sẻ.

Cũng theo ông Ngôn, trong trường hợp nếu xe vượt qua trạm thì dọc hai bên đường còn có rất nhiều bãi cỏ rất rộng, tài xế có thể đánh lái cho xe lao xuống các thảm có cũng sẽ dừng được xe, thậm chí không bị lật, không gây thiệt hại nhưng không hiểu sao tài xế không chọn giải pháp này.

Lập bàn thờ vọng nạn nhân

Một ngày sau khi xảy ra vụ tại nạn, PV VietNamNet tiếp tục trở lại hiện trường ở Km1632+300 (đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, Gia Lai) và ghi nhận, tại đây các mảnh vỡ từ xe khách, xe tải vẫn còn vương vãi hai bên đường. Người dân đã dùng nước rửa các vết máu dính tại hiện trường. Các vết vẽ hiện trường tai nạn còn chằng chịt trên đường.

Trên hè vỉa hè, ngay vị trí xảy ra tai nạn, người dân lập một đàn thờ vọng các nạn nhân. Người dân địa phương, người qua đường thi thoảng dừng lại thắp hương cầu cho hương hồn người xấu số được siêu thoát. Ngay cạnh đàn thờ, người dân đốt một khúc gỗ rất lớn, cháy nhiều ngày nay với mong muốn phần nào sưởi ấm cho những linh hồn người tử nạn.

Trùng Dương