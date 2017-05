Bốn trong số 6 nạn nhân ở tỉnh Nam Định cùng quê huyện Hải Hậu. Thi thể họ đã được đưa về quê hương mai táng sau chặng đường dài cả nghìn km.

Chiều 9/5, tại các khu chợ quê thuộc nhiều xã của huyện Hải Hậu (Nam Định), người dân vẫn chia sẻ với nhau câu chuyện quanh những người đồng hương tử nạn sau vụ tai nạn ở huyện Chư Sê (Gia Lai). Họ xót xa bởi nhiều người con xa quê trên đường hồi hương đã không kịp về gặp thân nhân.

Tai nạn giữa ôtô giường nằm biển số tỉnh Nam Định với xe tải biển Bình Định 2 ngày trước đã cướp đi sinh mạng của 13 người, hàng chục người khác bị thương. Trong số các nạn nhân qua đời, có 6 người quê Nam Định. Bốn người cùng gốc huyện Hải Hậu.

Chị tử vong, em gái nhập viện sau tai nạn

Chị Thân (ở xã Hải Đường), em dâu của nạn nhân Hoàng Thị Đào (63 tuổi) cho biết bà Đào cùng em gái là chị Hoàng Thị Hoa lên xe giường nằm để về quê thăm người mẹ gần 100 tuổi bị ốm.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Minh Hoàng.

Chừng vài tiếng sau khi 2 chị em lên xe, ôtô khách gặp nạn khiến bà Đào tử vong tại chỗ, em ruột bị thương hiện nằm trong bệnh viện. Hôm nhận hung tin bà Đào và em gái bị tai nạn xe khách, chị Thân cùng người nhà bàng hoàng.

“Do bà cụ tuổi cao sức yếu nên người nhà giấu chuyện, một số người vội vào bệnh viện trong đó để chăm sóc bà Hoa, còn lại tổ chức đưa thi thể chị Đào về mai táng”, một người thân cho biết.

Theo người nhà, hơn chục năm trước, sau khi chồng qua đời ở tuổi ngoài 30, bà Đào dắt 6 con trai gái vào vùng Tây Nguyên lập nghiệp. Khi các con trưởng thành, người phụ nữ thi thoảng về Nam Định thăm nom mẹ già.

Trong ký ức của người thân, bà Đào tính hiền lành, chịu thương chịu khó, ở quê ai cũng quý mến. Khi hay tin bà mất do tai nạn, nhiều người trong làng không khỏi xót xa.

Ở cách xã Hải Đường hơn 2 km, ông Hoàng Văn Quảng, bác ruột nạn nhân Hoàng Văn Hiếu (23 tuổi, xã Hải Sơn) đang làm việc nhà khi người vợ vào Gia Lai để dự đám tang người cháu xấu số.

Theo ông Quảng, Hiếu sinh ra ở Hải Sơn nhưng theo gia đình vào Gia Lai lập nghiệp. Thi thoảng, chàng trai về Nam Định thăm người thân.

Hay tin Hiếu qua đời, gia đình vẫn chưa dám cho bà nội của cháu biết vì bà sức khỏe yếu. “Sắp đến đám giỗ ông nội, cháu Hiếu về trước vài ngày nhưng không may gặp nạn, cả nhà ai cũng tiếc thương”, ông Quảng thở dài.

Không dám để di ảnh con trai

Cách nhà 2 nạn nhân trên chừng 4 km, gia đình ông Nguyễn Văn Thắng (60 tuổi, ở xã Hải Minh) vừa trở về từ nghĩa trang, nơi ông tiễn đưa người con trai út 20 tuổi về cõi vĩnh hằng.

Vợ ông chưa thể bình phục sau khi mất người thân. Sau chuyến hành trình dài ngồi trên xe tang đưa linh cữu anh Nguyễn Văn Hải từ Gia Lai về Nam Định, mẹ nam nạn nhân gần như ngã quỵ.

Sự ra đi đột ngột của chàng trai 20 tuổi khiến gia đình bàng hoàng. Ảnh: Hoàng Lam.

Ông lão gầy guộc, cặp mắt trũng sâu sau 2 ngày khóc cạn ngồi trước ban thờ chỉ có khói hương nghi ngút, không đặt di ảnh. Ông bảo sau khi đón nhận cú sốc, ông sẽ khó vượt qua được nỗi đau nếu nhìn thấy di ảnh con trai.

Nhớ lại buổi sáng nhận hung tin, ông Thắng rưng nước mắt kể anh Hải lên chiếc xe giường nằm vào tối 6/5 ở Bình Phước. Đến sáng hôm sau, người thân tại đây gọi điện báo không liên lạc điện thoại được với Hải.

Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Thắng vội ra nhà xe Đức Hà, cách nhà vài cây số để hỏi về hành trình của ôtô. Gặp chủ hãng vận tải, ông lão sốt sắng vì không liên lạc được với con trai, là hành khách trên xe.

“Lúc này, chủ xe nói rằng: Chú ơi, xe nhà cháu gặp tai nạn trong Gia Lai, cháu cũng đang tìm cách liên lạc”, ông Thắng kể lại giây phút chết lặng.

Gắng đi xe về nhà, cha của nạn nhân ít tuổi nhất trong số 13 người tử vong vội vã thông báo người thân. Theo ông Thắng, ngay sau đó, người nhà đã thuê taxi vượt quãng đường hơn 400 km, từ Bình Phước đi đến hiện trường vụ tai nạn ở Gia Lai để tìm anh Hải.

Đến nơi, ban đầu họ không tìm được thanh niên 20 tuổi do nhiều nạn nhân khó nhận ra cạnh chiếc xe khách nát bét. Sau nửa ngày, vợ ông mới nhận dạng được con trai.

Chiều 8/5, chiếc xe chở tử thi rời Gia Lai. Sáng một ngày sau, người thân và hàng xóm nén nỗi đau, đón thi thể chàng trai để làm lễ mai táng ở quê nhà Hải Hậu.

Chia sẻ với Zing.vn, ông lão 60 tuổi bảo từ dịp Tết đến nay, ông chưa gặp người con trai út. “Ăn Tết xong, Hải vào Bình Phước làm việc, hôm trước cháu xin nghỉ về thăm nhà. Vậy mà, đó là chuyến đi cuối cùng của cháu”, bố nạn nhân nghẹn ngào.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 4h30 ngày 7/5, tại Km 1632+100 đường Hồ Chí Minh qua thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) giữa xe tải 77C và xe khách 18B, 13 người chết, 32 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác va chạm do tài xế xe tải Võ Văn Quý (27 tuổi, trú huyện Phù Cát, Bình Định) chạy quá tốc độ, chạy ngược chiều. Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Văn Quý.

Sau 2 lần xét nghiệm ma túy đối với tài xế Quý, cảnh sát đang chờ kết quả cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ điều tra. Tài xế này hiện vẫn hôn mê, tiên lượng rất nặng.

Hoàng Lam - Hoàng Cư