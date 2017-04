Ngày 21/4, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã yêu cầu Công an TP xem xét khởi tố vụ sập nhà giữa phố khiến cụ ông 84 tuổi tử vong sáng 20/4.

Hiện trường vụ sập nhà TP Quy Nhơn sáng 20/4 khiến cụ ông 84 tuổi rơi xuống đường tử vong. Ảnh: Vĩnh Nhân.

Ông Dũng cho hay, qua đánh giá sơ bộ, quá trình đào móng xây dựng nhà 298 Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn, Bình Định ) chưa bảo đảm các quy định dẫn đến làm sập hoàn toàn căn nhà số 296 Trần Hưng Đạo khiến cụ Phạm Văn Thủ (84 tuổi) đang ở trên lầu nhà bị rơi xuống đường tử vong.

"Hiện cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi, địa chỉ chủ thầu tư nhân xây dựng ngôi nhà 298 Trần Hưng Đạo là ông H.V.A (SN 1968, trú ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định). Tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa tìm ra người này để làm việc" - ông Dũng nói và cho biết thêm đã yêu cầu Công an TP xem xét nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ sập nhà gây chết người này.

Trong khi đó, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Phó trưởng Công an TP Quy Nhơn (Bình Định), cho biết do vụ việc gây chết người và gây thiệt hại về tài sản, hạ tầng quá lớn nên Công an TP.Quy Nhơn đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

“Nếu thanh tra xây dựng xác định nguyên nhân sập nhà do ngôi nhà này không đảm bảo đúng quy trình xây dựng nhà cao tầng phải có trụ, kiềng móng... thì làm sao khởi tố. Do vậy, việc này phải đợi kết quả thanh tra thì mới có kết luận khởi tố hay không khởi tố vụ án” - Thượng tá Long nói.

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 9h sáng ngày 20/4, căn nhà số 296 trên đường Trần Hưng Đạo bất ngờ đổ sập khiến cụ ông Phạm Văn Thủ (84 tuổi) rơi xuống đường tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc đào móng thi công ngôi nhà số 298 đường Trần Hưng Đạo ảnh hưởng đến kết cấu của nhà 296 khiến nhà này bị sập. Trong khi đó, 8 công nhân đang thi công đào móng nhà 29 8 và 4 người trong nhà số 296 may mắn thoát khỏi vụ sập nhà.

Vụ sập nhà còn làm hư hỏng một phần tường nhà 294 Trần Hưng Đạo, làm gãy 7 trụ điện chiếu sáng, cáp quang, viễn thông và nhiều tài sản khác.

Vĩnh Nhân