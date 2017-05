Liêp tiếp nhiều sao Việt bị ném đồ trong thời gian ngắn đã làm dấy lên một thực trạng đáng buồn mà người gây ra không ai khác chính là khán giả.

Nghệ sĩ Việt bây giờ, bị ném "vật thể lạ" là chuyện thường tình!

Chỉ trong vòng hơn 1 tuần trở lại đây, liên tiếp 4 sao Việt bị ném đồ khi đang biểu diễn. Không biết từ bao giờ, tình trạng này xảy ra ngày một nhiều và tăng nhanh đến chóng mặt. Đến mức thay vì thái độ ngạc nhiên trong quá khứ, phần đông công chúng chỉ ậm ừ cho qua khi biết có nghệ sĩ nào đó bất ngờ bị "tấn công" bởi vật thể lạ.

Tối 27/4, khi đang say sưa hát, Phương Thanh lọt vào "tầm ngắm" của một khán giả. Sau đó người này đã ném chai nước vào người cô rất mạnh. Rất may mắn, Phương Thanh nhanh chóng nhận ra và tránh được. Cùng ngày, tại một show diễn ở Buôn Ma Thuột, Only C bị ném thẳng... dưa hấu vào mặt.

Only C đã có show diễn thực sự khó quên trong sự nghiệp.

Chưa dừng lại ở đây, chỉ sau đó 2 ngày, Sơn Tùng M-TP tiếp tục trở thành nạn nhân của sự việc tương tự. Khi nam ca sĩ đang vui vẻ trình diễn, một chai nước đã sử dụng bất ngờ "lao thẳng" lên sân khấu. Tuy giật mình nhưng Sơn Tùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục khuấy động bầu không khí.

Có thể khẳng định, không phải đến bây giờ mới xuất hiện tình trạng sao Việt bị ném "vật thể lạ". Tuy nhiên, giữa thời đại công nghệ bùng nổ, mạng xã hội vô cùng phát triển, sự việc này được công khai và lan truyền rộng rãi hơn. Để rồi vô hình chung, đây được coi như một chuyện thường tình, xảy ra nhan nhản ở showbiz Việt.

Ném vì ghét hay ném cho... vui?

Giải thích cho hành động có phần kém văn minh của một bộ phận khán giả này, một số người cho rằng: "Không có lửa thì làm sao có khói". Tất nhiên, phận nghệ sĩ làm dâu trăm họ, chẳng ai có thể chiều lòng được tất cả. Sao Việt nào cũng có anti fan. Thậm chí, một số còn sở hữu lượng anti lớn hơn cả fan chân chính bởi hàng loạt lùm xùm lớn nhỏ.

Thế nhưng, nếu dùng đây làm lý do cho việc thản nhiên ném đồ vào nghệ sĩ thì dường như có phần không thỏa đáng. Bởi Cẩm Ly - một nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với đời tư sạch bóng scandal nhưng vẫn bị quăng cả... rắn vào người trong một lần biểu diễn ở tỉnh. Đến bây giờ, cô vẫn chưa thể quên những tiếng cười khoái chí từ phía khán giả trong khi bản thân đang run cầm cập vì sợ hãi. Trong trường hợp của Cẩm Ly, có lẽ người ném rắn vào cô đơn thuần chỉ làm... cho vui.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân cũng khá hợp lý giải thích cho những hành động này của khán giả là để thu hút sự chú ý từ phía sao Việt. Thông qua đoạn clip trên mạng xã hội, có thể thấy rõ danh tính kẻ ném "vật thể lạ" vào người Trường Giang mới đây chỉ là một cậu bé. Không bắt nguồn từ sự ghét bỏ, khán giả nhí này không ngần ngại thực hiện cách thức có phần quá khích như ném đồ vào thần tượng nhằm mục đích được họ quan tâm hay thậm chí nhớ mặt.

Dám làm, nhưng mấy ai lường được hậu quả?

Có lẽ, không nghệ sĩ ở quốc gia nào lại dễ tính và có phần "cam chịu" như sao Vbiz. Bị ném đồ khiến chân phải dán băng nhưng Bùi Anh Tuấn chia sẻ anh vẫn "phải mỉm cười khi bị ngã. Cũng tủi nhưng vẫn cứ lủi thủi một mình đi về". Không chi giọng ca Nơi tình yêu bắt đầu, nam ca sĩ Duy Mạnh còn "thê thảm" hơn nhiều.

Trong một chương trình ở Nam Định, bầu show bất ngờ ôm tiền bỏ trốn khiến khán giả nổi giận. Là một trong những ca sĩ có mặt, Duy Mạnh đã tiến ra sân khấu để xin lỗi khán giả. Sau đó, anh bị ném ghế vào lưng, đau tới mức không đứng thẳng được, buộc lòng phải gọi cảnh sát 113 nhờ hỗ trợ.

Bị ném đồ đến mức ngã nhưng Bùi Anh Tuấn vẫn phải cúi đầu làm ngơ.

Tuy nhiên không phải nghệ sĩ nào cũng "lành tính" như Bùi Anh Tuấn hay Duy Mạnh. Lần đầu tiên bị ném chai vào người khi đang diễn, Trường Giang không kìm nổi sự bức xúc và tức giận bỏ về. Hay gay gắt hơn là Tuấn Hưng. Không chỉ hỏi đích danh ai đã ném đồ lên sân khấu, giọng ca Nắm lấy tay anh còn định xuống nói chuyện với người đàn ông này nếu như không có sự can ngăn của bảo vệ.

Phản ứng dữ dội của Tuấn Hưng và Trường Giang âu cũng là điều dễ hiểu. Bởi, việc khán giả ném đồ khi họ đang lao động một cách nghiêm túc, hết lòng mang tới những phần trình diễn hay nhất đã trực tiếp xúc phạm tới người nghệ sĩ.

Theo luật pháp Việt Nam, những cá nhân có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác đã có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tại Hàn Quốc, các fan quá khích chỉ cần tung tin đồn nhảm, bôi nhọ người nổi tiếng cũng sẽ pháp luật trừng trị. Vậy thử hỏi những ai thực hiện hành động gây tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất như ném đồ vào Bùi Anh Tuấn và Duy Mạnh có lường trước được hậu quả và dám chịu trách nhiệm?

Đã đến lúc những nghệ sĩ chân chính cần được tôn trọng

Việc liên tiếp hàng loạt sao Việt bị ném đồ trong khoảng thời gian ngắn đã báo động về một thực tế đáng buồn. Đó là việc một bộ phận khán giả đang xem thường sự tôn trọng dành cho nghệ sĩ.

Theo TS Mỹ học Thế Hùng, những hành động ném chai lọ, vỏ lon bia, ôm hôn, xịt hơi cay… vào nghệ sĩ khi đang biểu diễn dù xuất phát từ sự yêu mến hoặc quá khích cũng khó lòng chấp nhận bởi nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của họ.

Dù nổi tiếng, sao Việt cũng chỉ là con người với đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Luôn phải trong tâm thế "trực chiến", sẵn sàng né tránh mọi "chướng ngại vật" có thể xuất hiện bất cứ lúc nào từ chính khán giả, liệu nghệ sĩ nào dám cống hiến hết mình?

Hơn hết, nếu bất đắc dĩ phải chia nghệ sĩ và fan quá khích thành 2 chiến tuyến, chắc chắn bộ phận chịu thiệt thòi chính là phần đông khán giả. Sau khi bị ném rắn vào người, Cẩm Ly đã trở nên cẩn thận hơn hẳn trong việc chọn show và thường từ chối các lời mời đi diễn kiểu miệt vườn. Vậy là chỉ vì hành động của 1 cá nhân, những người hâm mộ ở tỉnh đã vô tình bị đánh đồng và không còn cơ hội chứng kiến Cẩm Ly trên sân khấu.

Vẫn biết những hành động bộc phát của khán giả đơn thuần chỉ thể hiện cho sự yêu, ghét. Thế nhưng, chúng chỉ nên dừng ở một ngưỡng nhất định. Những nghệ sĩ chân chính xứng đáng có được sự tôn trọng cần thiết từ phía người hâm mộ. Và đã đến lúc, fan hay anti fan thể hiện điều này bằng những hành xử đúng mực và có văn hóa của mình.

An An, Theo Trí Thức Trẻ