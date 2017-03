Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xương đi xét nghiệm ADN để lần ra danh tính nạn nhân

Ngày 24/3, trao đổi về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Văn Bính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã giao cho Công an huyện Nông Cống phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân.

Bể phốt nơi phát hiện bộ hài cốt

Đại tá Bính cho biết thêm, bước đầu nhận định đây có thể là một vụ án mạng, một tai nạn hoặc một nguyên nhân nào khác. Quan trọng là phải xác định được nhân thân người bị nạn và từ đó có hướng điều tra cụ thể.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã lấy mẫu xương đi xét nghiệm AND để có thể lần ra danh tính nạn nhân.

Trước đó, vào chiều chủ nhật (19/3), gia đình anh Nguyễn Văn Cường (trú tại thị trấn Chuối, huyện Nông Cống) thuê thợ về xây nhà mới ở tiểu khu Nam Tiến. Khi nhóm thợ đang hút bể phốt thì bàng hoàng phát hiện hộp sọ người và rất nhiều mảnh xương cốt rời rạc.

Qua khám nghiệm và thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là nữ giới, cao 1,55 m, khoảng 30 tuổi, đã chết khoảng 3 - 7 năm trước.

Theo anh Cường, mảnh đất nơi phát hiện thi thể (rộng 4,5m, dài 20m) được bố vợ là ông Nguyễn Văn Thi cho vợ chồng anh nhiều năm trước. Vào năm 2006, trước khi cho con, ông Thi đã xây khu móng và bể phốt song chưa cất nhà. Gần nền móng của gia đình anh Cường có một khu đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng./.

CTV Hạ Thiên/VOV.VN