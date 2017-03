Liên quan đến vụ phát hiện bộ hài cốt trong bể phốt tại thị trấn Chuối, huyện Nông Cống, cơ quan điều tra đã tìm thấy viên gạch vồ cùng với chiếc sọt đựng hoa quả gần đó.

Chiều 23/3, qua tìm hiểu được biết, sau khi bộ hài cốt được nhà anh Cường cùng thợ xây nhà phát hiện và mai táng tại nghĩa trang Đồng Chùa đã có nhiều gia đình ở lân cận đến nhận bộ hài cốt trên là thân nhân.

Hiện trường nơi phát hiện ra bộ hài cốt nghi là vụ án mạng

Sau khi đến nhận, chính quyền sở tại đã hướng dẫn các gia đình này đến cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa để làm các thủ tục như giám định ADN để nhận dạng. Do công tác làm giám định ADN phải mất phí nên cũng đã có 1 gia đình hiện đang phối hợp cùng với cơ quan điều tra tiến hành xác định danh tính của bộ hài cốt này.

Chiều 23/3, ông Lê Thế Tuấn - Trưởng Công an thị trấn Chuối, huyện Nông Cống cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo , lực lượng Công an thị trấn đã có mặt bảo vệ hiện trường đợi cơ quan điều tra Công an tỉnh phối hợp điều tra.

Qua xác định ban đầu, đây là một bộ xương của một phụ nữ, các xương tại hiện trường không phát hiện thương tích, hàm răng chưa bị mòn, toàn bộ số xương của một cơ thể đều đầy đủ. Hiện cơ quan điều tra của tỉnh Thanh Hóa đã lấy 4 chiếc răng của bộ hài cốt này đưa đi giám định.

Điều đặc biệt đáng lưu tâm, khi hút bể phốt lên, bên dưới bể có 6 đến 7 viên gạch vồ (loại gạch đúc bằng xỉ than) cùng với đó là sọt đựng hoa quả màu đen và bộ xương. Cơ quan chức năng nghi đây có thể là một vụ án mạng rồi vứt xác phi tang.

Tại thông báo truy tìm số 40/TB-CQĐT của cơ quan Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết, bộ hài cốt được xác định là giới tính nữ, cao khoảng 1,55m, độ tuổi 20 đến 40, thời gian chết 3 đến 7 năm, hệ thống xương còn nguyên vẹn không phát hiện tổn thương.

Tại hiện trường phát hiện tạm giữ 1 áo phông màu trắng, cọc tay cổ bẻ màu trắng, sọc ngang màu đen, ngực áo có viền màu đen, khuy giả, cúc giả, 01 áo nịt ngước dài 21cm, rộng 9cm, áo màu trắng quần âu nữ màu đen dài 85cm,01 quần lót màu trắng, 02 tất chân màu đen.

Như trước đó đã đưa tin, vào ngày 19/3, trong lúc hút bể phốt được xây dựng sẵn cùng móng nhà từ năm 2006 trên mảnh đất của bố mẹ vợ để lại gia đình anh Nguyễn Văn Cường có địa chỉ tại tiểu khu Nam Tiến, thị trấn Chuối, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một bộ hài cốt nằm dưới sâu dưới nước của bể phốt phía sau gia đình anh Cường, ngay sau đó sự việc được cấp báo cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra làm rõ.

Thanh Phương