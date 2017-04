Lãnh đạo tỉnh Phú Yên nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra những thiếu sót trong các vụ phá rừng gần đây và cam kết tuân thủ đúng quy định, không đốt cháy giai đoạn như tình hình vừa qua.

“Tỉnh sẽ báo cáo, nhận khuyết điểm trước Thủ tướng, đồng thời trình bày cụ thể để Thủ tướng xem xét, quyết định. Thủ tướng cho làm hay không rồi tính tiếp”. Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, nói như vậy về việc tỉnh cho san dọn 116 ha rừng phòng hộ ven biển tại TP Tuy Hòa để thực hiện dự án khu du lịch cao cấp New City, trong đó có hạng mục sân golf. Ông Việt phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí ngày 28-4 do UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, để thông tin về một số dự án liên quan đến việc phá rừng mà báo chí phản ánh gần đây.

Tỉnh thừa nhận báo chí phản ánh đúng

Theo ông Việt, do tỉnh muốn làm nhanh để tạo ra sự phát triển nên có một số thiếu sót. Các khuyết điểm, thiếu sót này thuộc hệ thống vận hành của các sở, ngành. Ông Việt thừa nhận báo chí đã phản ánh đúng các sai sót, vi phạm trong các dự án tỉnh triển khai gần đây như chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của Công ty CP Chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên tại hai tiểu khu rừng 310, 311 ở huyện Sông Hinh, khu du lịch cao cấp New City của Công ty TNHH New City Việt Nam tại bờ biển TP Tuy Hòa, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam Tuy Hòa.

“Lãnh đạo tỉnh nhận khuyết điểm vì để xảy ra thiếu sót. Song cũng rất mong báo chí chia sẻ với tỉnh, nhìn nhận sự việc toàn diện hơn. Tinh thần của lãnh đạo tỉnh là muốn làm cho Phú Yên phát triển nên chọn giải pháp nhanh nhất, tốt nhất. Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh rất cầu thị, tiếp thu dư luận từ báo chí, cán bộ, nhân dân. Ngày 27-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kiểm điểm, thống nhất chỉ đạo là từ nay phải làm đúng quy định, trình tự, thủ tục. Ban Thường vụ yêu cầu UBND tỉnh rà soát lại tất cả, rút kinh nghiệm. Làm việc gì cũng phải tạo ra sự đồng thuận cao” - ông Việt nói.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy (đứng) và ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, trao đổi với báo chí về các dự án liên quan đến phá rừng. Ảnh: TẤN LỘC

Rà soát lại toàn bộ và xử lý các khuyết điểm

Về việc tỉnh cho phá dọn 116 ha rừng phòng hộ ven biển TP Tuy Hòa để làm dự án khu du lịch cao cấp, trong đó có sân golf, bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nói rằng dự án này là giao thời giữa luật mới và luật cũ. Theo quy định hiện nay, việc sử dụng rừng phòng hộ cho dự án này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng. Theo ông Việt, hiện nay hầu hết rừng ven biển Phú Yên đều là rừng phòng hộ do lịch sử để lại. Do đó, nếu sử dụng cho dự án là vi phạm các quy định của pháp luật.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao UBND tỉnh rà soát lại tất cả diện tích rừng ven biển để báo cáo Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan. Tỉnh đề xuất chỗ nào cần phát triển kinh tế, chỗ nào cần giữ lại thì phải giữ lại. Cái nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh làm, cái nào thuộc thẩm quyền trung ương thì báo cáo, khi nào trung ương đồng ý thì mới được làm chứ kiểu như vừa rồi là phức tạp quá!” - ông Việt nói.

Ông Hoàng Văn Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cũng nhìn nhận thời gian qua khi triển khai một số dự án có mặt làm chưa chặt chẽ, còn thiếu sót. Tuy nhiên, tỉnh chưa thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cơ quan báo chí.

“Sau khi được báo chí phản ánh, lãnh đạo tỉnh đã cầu thị tiếp thu, kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan, chủ dự án rà soát lại quá trình thực hiện dự án, khắc phục, điều chỉnh những việc làm chưa tốt. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận, cảm ơn đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí”. Ông Trà nói thế và cho hay “sắp tới đây, chúng tôi cũng có trách nhiệm giải trình, báo cáo cho các cơ quan chức năng, nhân dân. Sau khi rà soát toàn bộ các dự án, nhất là các dự án lớn, nếu phát hiện có khiếm khuyết, tồn tại, UBND tỉnh sẽ xử lý, giải quyết nhanh. Chúng tôi cam kết trong quá trình thực hiện các dự án cũng như giải quyết thủ tục hành chính, dù giải quyết nhanh nhưng phải đúng quy định, không đốt cháy giai đoạn”.