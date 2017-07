Qua kiểm tra, tài xế Chánh không sử rượu bia và âm tính với ma túy.

Xe máy bị "ô tô điên" cày nát thành đống sắt vụn.

Liên quan đến vụ “ ô tô điên ” đâm 12 ô tô xe máy ở Q.12, trưa 23/7, lãnh đạo Công an Q.12, TP.HCM cho biết, qua điều tra ban đầu tài xế Trần Văn Trung Chánh, người điều khiển ôtô BKS: 61A – 388.07 gây tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng chạy quá tốc độ, lấn làn.

Qua kiểm tra, tài xế Chánh không sử rượu bia và âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước mắt, cơ quan chức năng sẽ cho trưng cầu giám định về kỹ thuật của xe ô tô gây tai nạn, để xác định nguyên nhân vụ việc là do lỗi kỹ thuật của xe hay của tài xế. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại của vụ tai nạn. Hiện, anh Phạm Hoàng Phúc (SN 1984, ngụ Q.12) là nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ tai nạn đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Quân Y 175, Q.Gò Vấp.

Cùng ngày, đại diện Ban An toàn giao thông Q.12, Công an Q.12 do ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND Q.12 làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, trao số tiền tổng cộng 15,2 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân tử vong. Riêng UBND P.Thạnh Lộc, Q.12 cũng đã hỗ trợ cho hai gia đình có nạn nhân tử vong với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Đoàn cũng đã đến thăm, động viên nạn nhân bị thương nặng đang điều trị tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM và trao tặng 3,8 triệu đồng hỗ trợ để nạn nhân điều trị, chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Lê Nghĩa - Vĩnh Phú