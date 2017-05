Về việc nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) uống thuốc diệt cỏ tự tử, sáng 18.5, trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo CATP. Hải Phòng xác nhận, một chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại CA Q.Ngô Quyền - CATP. Hải Phòng đã được triệu tập để lấy lời khai.

Trước lúc ra đi, nữ sinh Nguyễn Thị T.A có kể lại nguyên nhân khiến em phải uống thuốc diệt cỏ quyên sinh là do bị anh Thạch (chiến sĩ công an nghĩa vụ quận Ngô Quyền, bạn thân của người yêu T.A là Trường) hãm hiếp, ép phải quan hệ tình dục. Sau đó, T.A có gọi cho người yêu là Hoàng Văn Trường để nói về việc này nhưng Trường không thông cảm mà còn chửi rủa, lăng mạ T.A và những người thân trong gia đình nên em mới uất ức uống thuốc cỏ tự tử.

Trao đổi về vấn đề này, đại úy Nguyễn Duy Khánh - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Kiến Thụy - cho biết, vụ việc đang được tích cực điều tra. Công an huyện Kiến Thụy đã triệu tập những người liên quan để lấy lời khai, trong đó có một đồng chí hiện đang là chiến sĩ nghĩa vụ Công an quận Ngô Quyền.

Đại úy Khánh cho biết thêm: “Chúng tôi đã ghi lời khai trước khi chết của em T.A và lấy các mẫu thuốc em T.A đã uống để giám định, đồng thời thu giữ vật chứng là các đoạn video clip, các tin nhắn trong điện thoại và bức thư tuyệt mệnh của em T.A. Khi nào có kết luận chính thức sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí”.

Cũng về vấn đề này, sáng 18.5, liên lạc qua điện thoại, một lãnh đạo CATP. Hải Phòng xác nhận, Công an huyện Kiến Thụy đã làm việc với đồng chí Thạch và báo cáo lãnh đạo CATP, đồng chí Trần Thạch là công an nghĩa vụ đang công tác tại Công an quận Ngô Quyền. Chiến sĩ nghĩa vụ chứ chưa được chuyển chính thức - vị này thông tin.

