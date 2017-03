Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chỉ đạo xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại vụ nổ xe khách khiến 2 người tử vong, 16 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Trong công văn số 558/UBND-VX của UBND tỉnh Bắc Ninh gửi Công an tỉnh Bắc Ninh về việc xem xét trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân do nổ ô tô khách tại Bắc Ninh có nêu: “Giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân trong vụ nổ ô tô khách vào ngày 21/2/2017 tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 9/3/2017”.

Như infonet đã đưa tin, vào khoảng 23h ngày 21/2/2017, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Ka Long, BKS 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên – Quảng Ninh, khi đi qua QL 18 thuộc địa phận thôn Đào Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã phát nổ làm 2 người chết, 16 người bị thương.

Hai nạn nhân tử vong được xác định sau đó là anh Dương Văn Trung (28 tuổi, ở xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và anh Nguyễn Huy Công (55 tuổi, ở tổ 11, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

