Mấy ngày qua, dư luận rúng động trước vụ Cảnh sát nổ súng truy đuổi, bắn lật xe ô tô, bắt giữ đối tượng vận chuyển 100 bánh heroin. Phóng viên Báo CAND đã có cuộc phỏng vấn độc quyền về chiến công này của các chiến sĩ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an.

Đó là Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng Phòng Phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép với chất ma túy (Phòng 3), Cục C47, Bộ Công an.

PV: Thưa Đại tá Nguyễn Đức Thính, trên mạng xã hội ngay trong đêm 18-3 có xuất hiện clip nổ súng, truy đuổi đối tượng ma túy ở Trạm thu phí Lương Sơn và trên đường cao tốc. Là người trực tiếp truy bắt đối tượng, đồng chí có thể chia sẻ chi tiết về thông tin này.

Đại tá Nguyễn Đức Thính: Quá trình trinh sát Phòng 3, Cục C47 phát hiện, có nhóm đối tượng người Hà Nội móc nối với một số đối tượng người Cao Bằng vận chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội, sau đó đi Cao Bằng, Lạng Sơn sang nước thứ ba tiêu thụ.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Cục, tháng 3, Phòng đã xác lập chuyên án đấu tranh nhóm đối tượng này. Khoảng 15h, ngày 18-3, các trinh sát thông báo sẽ có chuyến “hàng” qua QL6… Lúc này, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục C47 việc triển khai kế hoạch, lên phương án đấu tranh tỉ mỉ với đường vẽ bằng bút bi được dựng lên trên những khổ giấy A4.

Theo đó, phương án 1, sẽ bắt giữ đối tượng tại Trạm Thu phí Lương Sơn (Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Phương án này mà diễn ra nhanh, gọn không để xảy ra sơ suất thì kết thúc chuyên án. Nếu như trong trường hợp xấu, đối tượng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lực lượng Công an thì sử dụng phương án 2, đó là truy đuổi, bắt đối tượng không để chúng chạy thoát.

Với phương án này phải đảm bảo tính liên tục, an toàn cho người dân và lực lượng tham gia phá án. Ngoài ra, chúng tôi cũng phải lường trước các tình huống khác như: Đối tượng khi điều khiển xe ô tô có thể húc xe vào người dân để mở đường “máu” chạy trốn hoặc lực lượng chức năng vì mải truy đuổi đối tượng sẽ gây ra TNGT, hay xe ô tô va vào người dân…

40 CBCS của Cục C47, PC47 Công an tỉnh Hòa Bình và lực lượng chức năng khác đã nhanh chóng triển khai đổi hình các mũi trinh sát tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng tại Trạm thu phí QL6 Xuân Mai.

Khoảng 20h30’, tổ công tác phát hiện một xe ô tô Fotuner màu bạc BKS 30A- 07325 đi từ hướng Hòa Bình về Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vận chuyển ma túy. Khi ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng nam giới không mở cửa xe chỉ mở kính. Tuy nhiên, do đoán được bị lực lượng Công an bao vây, người này nhanh chóng đóng cửa kính xe lên rồi bất ngờ đối tượng rồ ga cho xe ô tô đẩy xe của người dân đang dừng soát vé phía trước khoảng 10m, thấy không đẩy xe được anh ra cho lùi xe lại để lấy khoảng trống, đánh tay lái sang bên phải, húc đổ lan can bằng sắt của trạm thu phí.

Trước tình huống này, tổ công tác nổ súng uy hiếp, khống chế đối tượng, bắn vào 2 bánh xe ô tô bên phải của con Fortune. Mặc dù bánh xe trúng đạn nhưng đối tượng vẫn chạy với tốc độ kinh hoàng hòng bỏ trốn. Ngay sau đó, phương án 2 được lực lượng chức năng tiến hành triển khai đồng bộ. Trong đêm tối, 10 xe ô tô của lực lượng chức năng đi với tốc độ 120km/h nối đuôi nhau truy đuổi đối tượng.

Trong đêm đen, do bị ma xát mạnh dưới đường, các tia lửa bắn sáng rực từ hai bánh xe ô tô bị trúng đạn của đối tượng. Khi lực lượng chức năng truy đuổi được khoảng 20km, cách ngã ba Xuân Mai khoảng 30m, lối rẽ theo đường Hồ Chí Minh, hướng về Miếu Môn. Nhận định đối tượng đi vào con đường này khó bắt giữ, lúc này hai bên đường không có nhà dân, khả năng chặn bắt cao.

Một xe ô tô của Công an tỉnh Hòa Bình được lệnh vượt lên ép chèn vào đầu xe của đối tượng và 1 xe khác tạt ngang phía sau (bên trái). Trước sự va chạm mạnh bị ép của hai xe, đối tượng lảo đảo tay lái lộn hai vòng lật nghiêng xuống cống bên ngoài mép đường. Các trinh sát mặc áo giáp cầm súng bao vây chiếc xe, khống chế bắt giữ đối tượng.

PV: 100 bánh heroin được phát hiện ở đâu trong xe thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Đức Thính: Do kính xe Fortune đã bị chúng tôi bắn vỡ nên rất dễ nhìn vào phía trong xe. Thời điểm này, một bao dứa tải màu vàng lộ ra ngay phía cửa sau. Lúc chúng tôi mở ra kiểm tra, bên trong có 100 bánh heroin được gói trong nylon xếp thành từng bánh.

Qua vụ việc này, Cục C47 khuyến cáo, đề nghị quần chúng nhân dân, khi lực lượng chức năng vây bắt đối tượng ma túy, không vì hiếu kỳ đứng xem, quan sát, dùng điện thoại quay clip… vô tình gây cản trở, khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thực thi công vụ.

Ngoài ra, còn gây nguy hiểm cho chính mình, vì đa số những đối tượng ma túy rất nguy hiểm, liều lĩnh có vũ khí “nóng” chống trả,vào lúc đường cùng có thể bắt người dân làm con tin, uy hiếp; bên cạnh đó, lực lượng Công an có muốn dùng vũ khí mạnh để bắt giữ nhưng vì có đông người dân rất khó thực hiện…

Bóc gỡ thêm một đường dây ma túy cực "khủng" khác

Trước đó, cũng tại Trạm thu phí Lương Sơn lực lượng Công an đã bắt vụ 30 bánh heroin. Thông tin về vụ việc này, Đại tá Nguyễn Đức Thính cho biết: Trong năm 2016, thông qua đấu tranh trên tuyến, công tác vận động quần chúng nhân dân, Phòng 3, C47 phát hiện một nhóm đối tượng có xuất thân, lai lịch ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.Quá trình xác minh các trinh sát xác định các đối tượng thường xuyên đi khu vực Tây Bắc mua bán ma túy về Hà Nội và mang sang Trung Quốc tiên thụ. Sau 6 tháng điều tra, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục C47, phòng 3 xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 15h30’ ngày 18-3, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS 99A-07589 có dấu hiệu nghi vấn đi hướng từ Hòa Bình về Hà Nội. Tổ công tác C47 phối hợp với PC47 Công an Hòa Bình và các lực lượng chức năng khác đã yêu cầu xe ô tô dừng tại Trạm thu phí Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm này, quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện trong xe ô tô có chở một loa đài, bên trong nhét 30 bánh heroin. Trên xe có 2 đối tượng nam giới người ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Mở rộng chuyên án đấu tranh, đến ngày 21-3, Cục C47 bắt thêm một đối tượng nữa trong đường dây này nhưng không tham gia vận chuyển ma túy.

