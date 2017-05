Sau gần một tháng, thêm một nghi phạm trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Kiên Giang đã bị bắt.

Hai đối tượng Tâm và Nghĩa tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Ngày 16/5, Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt Võ Trọng Nghĩa (25 tuổi, quê huyện Giồng Riềng) để điều tra việc tham gia cướp tiệm vàng Thành Đô ở huyện Gò Quao gần một tháng trước, theo VnExpress.

Vụ cướp tiệm vàng trên xảy ra vào ngày 21/4. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng tham gia vụ án gồm có Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, ở TP Cần Thơ), Võ Trọng Nghĩa và một người phụ nữ khác nữa.

Vào khuya 20/4, Nghĩa cùng Nguyễn Chí Tâm (35 tuổi, TP Cần Thơ) và một phụ nữ khác đi ôtô đến gần chợ Định Hòa, nơi có tiệm vàng Thành Đô chờ thời cơ.

Rạng sáng hôm sau, Nghĩa và Tâm đi bộ qua cầu bêtông đến tiệm vàng. Sau khi dùng bình khò gió đá vô hiệu hóa 3 lớp cửa cho đồng phạm lẻn vào tiệm vàng, Nghĩa quay lại ôtô cách đó vài trăm mét ngồi đợi.

Lúc sau, nghe tiếng súng nổ, biết Tâm bị phát hiện nên Nghĩa cùng với người phụ nữ còn lại chạy ôtô về hướng TP Vị Thanh, Hậu Giang, vứt bỏ bình khò gió đá vào bụi cây ven đường, rồi vòng về thành phố Rạch Giá lẩn trốn.

Còn về phía Tâm, khi bị vợ chồng chủ tiệm vàng phát hiện gọi điện báo công an, Tâm nổ nhiều phát súng đe dọa, đập phá hệ thống camera an ninh. Khi nhóm công an xã đến truy đuổi, Tâm bắn trả nhiều phát đạn nhưng không trúng. Đến khi súng kẹt đạn, gã bỏ chạy liền bị cảnh sát lao tới khống chế.

Còn Nghĩa sau gần một tháng lẩn trốn, nay đã bị lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang bắt giữ.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai nhận mình là người trực tiếp mang theo bình khò gió đá dùng để cắt kim loại cho Tâm, rồi quay lại xe ngồi đợi. Được một lúc Tâm gọi điện thoại kêu Nghĩa qua trước tiệm vàng lấy bình khò gió đá đem về xe.

Được biết, khẩu súng K59 mà các đối tượng mang theo gắn nòng giảm thanh, 15 viên đạn và túi da màu đen có 63 triệu đồng, laptop, ống tuýp và nhiều dụng cụ mở khóa trong người tên cướp bị thu giữ.

Cũng theo VnExpress, bước đầu, cả hai khai nhận chỉ có hai người bàn bạc thực hiện vụ cướp. Người phụ nữ là bạn gái của Tâm đi cùng ôtô chỉ theo chơi, không biết việc đi cướp tiệm vàng.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Chí Tâm và Võ Trọng nghĩa để điều tra hành vi cướp tài sản.

An An (Tổng hợp)