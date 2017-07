Tối 29.7, thi thể của các lao động người Việt tử vong tại Lào được đưa về tới huyện Thanh Chương (Nghệ An), không khí tang thương bao trùm khắp ngõ làng các xã.

Người thân đau đớn đón thi thể các nạn nhân về nhà. Ảnh D.N

Trong căn nhà vừa xây, bên chiếc giường nhỏ đặt cạnh phòng khách, chị Phạm Thị Hòa (26 tuổi), vợ anh Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương,) khóc thảm thiết bên linh cũu chồng, trong khi chị đang mang bầu tháng thứ 7, cũng là đứa con thứ hai của hai vợ chồng.

Người thân gia đình nạn nhân Sáng làm thủ tục an táng. Ảnh: D.N

Ôm đứa con trai đầu vào lòng, chị kể lại, năm 2013 cưới nhau được một thời gian, anh Sáng qua Lào làm ăn. Sau 3 năm tích góp được chút tiền, anh chị bàn nhau vay mượn thêm xây căn nhà mới. Nhà xây hoàn thiện, anh lại qua Lào tiếp tục công việc những mong kiếm đủ tiền trả nợ và lo cho cuộc sống gia đình.

Trước ngày gặp nạn, chồng chị gọi điện về bảo làm thời gian nữa sẽ xin nghỉ hẳn để về chăm sóc chị khi sinh đứa thứ hai.

Tại gia đình nạn nhân Hà Cao Kỳ (1991) trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương hương khói nghi ngút, sáng nay họ sẽ làm lễ an táng cho anh Kỳ.

Xe cứu thương đưa các nạn nhân về huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: D.N

Ông Hà Văn Tân (60 tuổi, bố nạn nhân) cho biết: “Bố mẹ già, nó thương nó bảo đi phụ hồ bên đó để kiếm tiền giúp và nuôi bố mẹ, ai ngờ sự việc đau lòng quá. Kỳ ra đi mà không nói một lời nó chết trẻ đau đớn quá chú ơi”.

Trước đó, vào khoảng 22h tối 28.7, một vụ nổ đã xảy ra ở dự án nhà máy thủy điện tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) khiến 6 người tử vong gồm: Trần Văn Sáng (SN 1989, trú xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Nguyễn Văn Phương (SN 1991, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Hà Cao Kỳ (SN 1991, trú xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An); Già Bá Lầu (SN 1985, trú bản Hợp Thành, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An); Xái Cồ (SN 1983, trú xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An); Hạ Hữu Hai (SN 1992, trú huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). 2 nạn nhân bị thương nặng gồm Hờ Bá Chênh (SN 1984) và Lỳ Giống Xía (SN 1971, đều trú tại tỉnh Nghệ An).

Hiện các nạn nhân đã được an táng tại quê nhà, 2 nạn nhân bị thương vẫn tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

DOANH NHÂN