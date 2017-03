Sau khi báo Lao Động đăng tải 2 kỳ về vụ việc lao động giúp việc Bùi Thị Thân (SN 1992, thôn 4, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) kêu cứu ở Arabia Saudi; trong khi vụ việc đang được Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Cty CP Thương mại và Cung ứng Việt Lực (doanh nghiệp đưa chị Thân đi xuất khẩu) xử lý phản ánh của người lao động (NLĐ) thì vào chiều 16.3, PV Báo Lao Động tiếp nhận thông tin “Em đang bị đưa vào trại” của chị Thân.

Căn nhà tồi tàn mà vợ chồng bà Lê Thị Lai đang ở. Ảnh: N.B

“Người của Đại sứ quán VN tại Saudi Arabia làm thủ tục cho em. Sáng 17.3, em vào ở trong trại” - Thân nói.

"Đính chính" từ NLĐ

Thân cho biết hiện sức khỏe yếu. Thân không biết lý do em vào trại là gì. Theo dõi 2 kỳ báo Lao Động đăng tải về sự việc (ra ngày 13 và 14.3), Thân phản hồi rằng, một số vấn đề ông Hoàng Giang - Phó TGĐ Cty Việt Lực - trả lời Báo Lao Động không đúng. Thân xác nhận việc: "Tôi trốn khỏi nơi làm việc ngày 16.2 là đúng, nhưng thông tin ông Giang cho rằng em trốn 2 lần là sai. Sau khi làm tường trình xong, em về văn phòng môi giới. Từ ngoài cổng dẫn vào văn phòng có camera làm sao tôi trốn được" - Thân nói và khẳng định mình chỉ ngồi ở đó, không đi đâu cả trước khi được đưa đến Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia.

Cũng theo Thân, việc ông Vũ Văn Nam - TGĐ Cty Việt Lực - trả lời em có phòng riêng để ở khi giúp việc ở nhà chủ là đúng, nhưng 1 tuần Thân phải làm cả thứ bảy, chủ nhật. "Em không nói thêm, nói bớt" - Thân nói. Trong một diễn biến khác, mẹ LĐ Thân - bà Lê Thị Lai (SN 1956, thôn 4, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) - tiếp tục gọi điện cầu cứu đến PV Báo Lao Động vì bần cùng, túng quẫn, không có khả năng đáp ứng yêu cầu "bồi thường hợp đồng với số tiền 30 triệu đồng" của Cty Việt Lực đưa ra trước đó. Bà khóc sướt mướt: "Tôi không có khả năng xoay nổi số tiền đó. Trong nhà không còn gì để bán, tất cả đều đã quét sạch rồi. Sổ đỏ tôi cũng đã cầm cố, vay ngân hàng hết rồi. Sáng nay tôi có đến Hội Phụ nữ xã nhưng họ nói không giúp được vì trước đó gia đình tôi cũng đã vay ở đây để làm nhà cho mẹ con Thân".

Bi đát hơn, hằng ngày, bà Lai đi lượm đồng nát, nuôi 3 miệng ăn gồm chồng (đang mắc bệnh), Bùi Văn Cảnh (em của Thân, đang mắc chứng động kinh, lâu lâu co giật, không làm được gì) và cháu Bùi Xuân Ngọc Hân (4 tuổi, con trai Thân). PV khuyên bà cần giữ bình tĩnh, tính toán xoay xở nhưng bà nói không còn giữ được bình tĩnh.

Đang làm thủ tục thông hành cho NLĐ

Liên quan đến vụ việc, ngày 13.3, Cty Việt Lực gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Saudi Arabia và gia đình lao động Thân. Văn bản do ông Hoàng Giang - Phó TGĐ Cty Việt Lực - ký, nội dung: Ngày 10.3.2017, Cty nhận được công văn của Cục về vụ việc phát sinh liên quan đến chị Thân kèm theo đơn kêu cứu của bà Lê Thị Lai (mẹ Thân). Cty đã kiểm tra và xác minh những nội dung phản ánh của gia đình chị Thân.

Kết quả: "Thứ nhất, theo báo cáo từ văn phòng môi giới và nhân viên phụ trách của Cty trong thời gian lao động Thân làm việc tại nhà chủ đã có 2 lần kêu khó thở, kiệt sức thì đều được chủ đưa đi khám bệnh. Sự việc này Lương Thị Nhung đang làm việc tại Saudi Arabia ghi nhận, phản ánh về Cty. Thứ 2, sau khi bà Thân bỏ trốn, Cty phải bồi thường, đưa lao động khác vào là Phạm Thị Hường (số hộ chiếu C1916915, quê quán Hà Tĩnh, xuất cảnh ngày 23.2.2017) sang làm việc cho chủ sử dụng lao động tại Saudi Arabia". Ông Giang cho rằng, theo thông tin phản hồi từ bà Hường đang làm việc tốt, thời gian làm việc, buổi sáng từ 7h-13h, chiều 14h-21h, không có tình trạng ăn uống không đảm bảo và phải làm việc quá sức. Phản ảnh của bà Lai là sai sự thật và điều đó gây ảnh hưởng đến uy tín Cty.

"Cty cũng đã yêu cầu lao động về văn phòng môi giới để làm thủ tục exit visa và bố trí để lao động về nước theo nguyện vọng nhưng lao động đã không đồng ý và chỉ muốn ở tại Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia. Hiện tại, Cty vẫn đang theo dõi và nắm bắt chặt chẽ tình hình để giải quyết cho lao động về nước sớm theo quy định" - ông Giang cho hay. Tuy vậy, Thân khẳng định không biết các "nhân vật" Nhung và Hường mà ông Giang đề cập là ai.

Chiều 17.3, PV Báo Lao Động đã liên lạc với ông Vũ Văn Nam - TGĐ Cty Việt Lực. Ông Nam cho biết: "Thân vào trại tị nạn của chính quyền Saudi Arabia và liên hệ chủ sử dụng lao động làm thủ tục thông quan. Cty không giải quyết mà chỉ hỗ trợ, giúp đỡ làm thủ tục vì người lao động bỏ trốn ra ngoài. Có thể trong tuần nữa, em ấy sẽ được hồi hương". Ông Nam cho rằng, do Thân bỏ trốn khỏi nơi làm việc nên "xếp vào trường hợp sống lưu vong ở nước ngoài" nên phụ thuộc Luật Lao động quốc tế...

Vì vậy, công an Saudi Arabia, sứ quán, và các đơn vị ngành nghề liên quan... sẽ can thiệp, xử lý. Còn giải quyết lao động Thân như thế nào, ông Nam nói: "Ngoài tầm kiểm soát của Cty". Trả lời Thân phản ứng chỉ trốn 1 lần, chứ không trốn 2 lần, ông Nam cho rằng: "Người lao động muốn ra ngoài phải xin phép, không xin phép được thì nhờ Cty can thiệp để xin phép". Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật về sự việc.

NHIỆT BĂNG - K'LIỆP