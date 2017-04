Thời gian qua, báo Công lý đăng loạt bài về vụ án Lê Phú Cự (SN 1968, ngụ quận 1) bị Công an quận 7, Tp. Hồ Chí Minh khởi tố về tội “Hiếp dâm” rồi đình chỉ rất bất thường.

Vụ án này vừa được ông Trần Văn Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an quận 7 ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 04, tiếp tục giải quyết vụ án Lê Phú Cự…

Ông Tứ cung cấp passport Hoa Kỳ cấp cho người bị hại Phạm Thảo Trang

Như Công lý thông tin, ngày 6/7/2015 chị Phạm Thảo Trang (thời điểm này là thường trú nhân tại Hoa Kỳ) đang nằm ngủ thì Lê Phú Cự không mặc quần áo dùng vũ lực tấn công tình dục. Việc giao cấu không hoàn thành do chị Trang chống cự và có sự xuất hiện của Nguyễn Vỹ (em họ chị Trang). Chị Trang và ông Phạm Văn Tứ (bố chị Trang) tố giác tội phạm. Ngày 30/11/2015, CQĐT Công an quận 7 khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Lê Phú Cự để điều tra về tội “Hiếp dâm”. Do Cự đi khỏi nơi cư trú nên ngày 31/12/2015, ông Lê Công Hòa, Phó viện trưởng VKSND quận 7 ký văn bản “không số”, yêu cầu truy tìm, lấy lời khai của Cự để xử lý. Tuy nhiên, chỉ hơn một tuần sau, ngày 12/1/2016, ông Hòa lại ký quyết định hủy bỏ việc khởi tố, đình chỉ các hoạt động tố tụng đối với Cự (?!).

Sau khi báo chí phản ánh những dấu hiệu bất thường, vi phạm tố tụng, VKSNDTC đã chỉ đạo làm rõ. VKSNDTC vừa có văn bản nhận định VKSND quận 7 ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can đối vơi Lê Phú Cự và yêu cầu CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án là chủ quan, thiếu thận trọng, gây khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Qua nghiên cứu hồ sơ, VKSNDTC phát hiện một số nội dung chưa được điều tra làm rõ như: Chưa lấy lời khai của bà Hồng Vỹ Anh là người gặp Phạm Thảo Trang ngay sau khi sự việc xảy ra (chỉ có bản tường trình cùa bà Hồng Vỹ Anh trong hồ sơ kiểm sát điều tra của VKSND quận 7, trong hồ sơ vụ án không có) để làm rõ các vấn đề có liên quan như: Nội dung sự việc bà Anh được Trang kể; việc bà Anh chứng kiến thái độ, tâm lý và thương tích của Phạm Thảo Trang...

Các tài liệu, thông tin do người bị hại và ông Phạm Văn Tứ cung cấp chưa được điều tra xác minh, giám định để làm rõ là có thật hay không, nguồn gốc, thời gian, địa điểm hình thành các tài liệu, chứng cứ này, như: Các bản ảnh chụp thương tích của Phạm Thảo Trang; email Lê Phú Cự gửi cho vợ là Phạm Thùy T.

Ngoài ra, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ để làm rõ thương tích của bị hại Phạm Thảo Trang như: Lấy lời khai những người làm chứng bà Hồng Vỹ Anh là người gặp Trang ngay trong ngày xảy ra sự việc; khám, kiểm tra thương tích của Thảo Trang...Các bản ảnh chụp thương tích của người bị hại Phạm Thảo Trang do ông Phạm Văn Tứ giao nộp cho CQĐT nhưng cơ quan nàychưa tiến hành điều tra làm rõ các bản ảnh do ai chụp, chụp khi nào, chụp bằng phương tiện gì? chưa thu giữ để giám định; Mâu thuẫn trong lời khai của Lê Phú Cự và giữa lời khai của Cự với bị hại Phạm Thảo Trang chưa được làm rõ; Đối tượng Lê Phú Cự có visa Hoa Kỳ, có gia đình định cư tại Hoa Kỳ và thường xuyên đi Hoa Kỳ, không xác định được nơi ở nên khó khăn cho việc điều tra.

Từ nhiều thiếu sót trên, VKSNDTC đề nghị VKSND Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo VKSND quận 7 yêu cầu CQĐT Công an quận 7 hủy quyết định đình chỉ điều tra vụ án để phục hồi điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật .

Ngày 9/3/2017, VKSND quận 7 đã ra quyết định hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra số 01/QĐ-VKS. Căn cứ vào đó, ngày 14/3/2017, ông Trần Văn Sơn, Phó Thủ trưởng CQĐT Công an quận 7 ký quyết định số 04 phục hồi điều tra vụ án “Hiếp dâm”.

Ngày 30/3/2017, trao đổi với phóng viên báo Công lý, ông Đặng Khúc Dương, điều tra viên Công an quận 7 cho biết “CQĐT đang tiến hành điều tra vụ án”. Ông Dương cho biết thêm “Thông báo truy tìm đối tượng” Lê Phú Cự của CQĐT Công an quận 7 gửi Công an 23 quận huyện và PC 45 Công an Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang còn hiệu lực.

Về vấn đề quốc tịch của người bị hại Phạm Thảo Trang, ông Phạm Văn Tứ đã cung cấp passport của Hoa Kỳ cấp cho chị Trang ngày 9/3/2017 để chứng minh con ông có quốc tịch Hoa Kỳ. Do đó, CQĐT cần tuân thủ Pháp lệnh điều tra hình sự năm 2004, Công văn số 81/2002/TANDTC ngày 10/6/2002 của TANDTC (Điểm 23, Mục II), thẩm quyền giải quyết thuộc về Cơ quan tiến hành tố tụng Tp. Hồ Chí Minh. Mặt khác, trong quá trình giải quyết vụ án trước đây, Kiểm sát viên VKSND quận 7 đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng nên ông Tứ khẩn thiết đề nghị chuyển vụ án đến CQĐT Công an Tp. Hồ Chí Minh để xử lý ngay từ đầu nhằm đảm bảo tính khách quan, đúng quy định pháp luật.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có tình tiết mới.

An Dương