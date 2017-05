Sáng nay (19.5), Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp đã có thông cáo báo chí về kết quả điều tra nguyên nhân và hướng xử lý vụ lộ đề thi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Trường THPT thành phố Cao Lãnh. Ảnh: TR.L

Thông cáo cho biết, theo kết luận của Công an tỉnh Đồng Tháp, đề kiểm tra 2 môn Toán và Lịch sử khối 11 đã bị lộ từ Ban in sao đề của Trường THPT thành phố Cao Lãnh. Một thành viên của Ban in sao đề của trường đã đánh cắp đề mang về nhà với mục đích cá nhân và từ đây, đề thi bị phát tán trên mạng xã hội. Hiện Sở GDĐT đang tiến hành tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật công chức, viên chức.

Một nguồn tin khác của Lao Động cho biết: Một thành viên Ban in sao đề của Trường THPT thành phố Cao Lãnh là ông Bùi N.A (SN 1964, giáo viên của trường) đã lấy đề thi học kỳ II môn Toán, Lịch sử lớp 11 mang về để đưa cho Lý T.T (SN 1973) nhằm giúp con trai của T (học sinh lớp 11 Trường THPT thành phố Cao Lãnh) biết trước đề thi, vì con của T học kém môn Toán và Sử. Sau khi nhận được đề thi từ ông A, T đã chép từng câu hỏi ra giấy tập học sinh, đưa cho con mình tự giải, sau đó T xé bỏ 2 đề thi này.

Tuy nhiên, trước khi đưa đề thi cho T, ông A để đề thi ở nhà. Tình cờ, con của ông A (SN 1997, sinh viên Trường ĐH An Giang) phát hiện, nên lén dùng điện thoại chụp hình lại 2 đề thi này và gửi cho một người bạn thân (là học sinh lớp 11 Trường THPT Cao Lãnh 1, huyện Cao Lãnh) qua tin nhắn Messenger (Facebook).

Sau đó, học sinh này tiếp tục gửi đề thi cho một bạn học khác, rồi người này tiếp tục chia sẻ cho người kia với mục đích hỗ trợ nhau làm bài thi tốt. Đến khoảng 21 ngày 8.5, một học sinh đang học tại trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Kỹ thuật Hướng nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ công khai 2 đề thi này cho các bạn của mình trên Facebook. Sự việc sau đó đã được học sinh và giáo viên phát hiện và báo về Sở GDĐT ngay trong đêm.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, vụ việc trên đã ảnh hưởng lớn đến quá trình học tập của hàng ngàn học sinh khối 11, nếu sự việc không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, thì kết quả hai môn thi này không phản ánh đúng năng lực học tập của các em học sinh. Việc thành viên Ban in sao đề thi của Trường THPT thành phố Cao Lãnh tự ý mang đề thi ra khỏi nơi quy định dẫn đến việc lộ đề thi trên mạng xã hội là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành, của Nhà nước, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Bùi Quý Khiêm - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Theo quy định hiện hành về quản lý cán bộ công chức, quy trình xử lý sẽ kéo dài khoảng nửa tháng. Chậm nhất là vào ngày 15.6, chúng tôi sẽ công bố kết quả xử lý từng cá nhân có liên quan.

TRẦN LƯU