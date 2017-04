Tài xế điều khiển lúc xe khách lật ở Hà Tĩnh bị Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bắt tạm giam 3 tháng.

Hiện trường vụ lật xe khách kinh hoàng khiến 7 người thương vong

Tối 13/4, Thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho hay: Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Ý Yên, Nam Định) – tài xế điều khiển xe khách 17B – 007.02 gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên QL1A, tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh sáng 12/4, khiến 7 người thương vong.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 10h 30 ngày 12/4, trên QL1A tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh đoạn qua xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ TNGT nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm chạy tuyến Sài Gòn – Thái Bình BKS 17B-007.02 di chuyển trên QL1A tuyến tránh TX. Hồng Lĩnh, hướng Nam – Bắc, đến đoạn qua xóm 5, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân thì vượt một xe tải khác chạy cùng chiều. Trong quá trình vượt xe tải thì xe khách bị mất lái, đâm vào cột mốc ven đường, sau đó chiếc xe lao vào dải phân cách rồi lật nghiêng, chắn hoàn toàn phần đường cho xe lưu thông hướng Bắc – Nam. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

Sỹ Hòa