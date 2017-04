Trong 4 bị cáo liên quan đến vụ lật tàu trên sông Hàn khiến 3 người thiệt mạng, nguyên Giám đốc Cảng vụ bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù.

Chiều ngày 5/4, TAND TP. Đà Nẵng đã tuyên phạt 4 bị cáo liên quan đến vụ lật tàu Thảo Vân 2 trên sông Hàn khiến 3 người tử vong.

Trong đó, bị cáo Lê Công Chí (SN 1975, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - thuyền trưởng tàu Thảo Vân 2 bị tuyên phạt 8 năm tù về tội vi phạm giao thông đường thủy.

Bị cáo Võ Quốc Hùng (SN 1972, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) - chủ tàu Thảo Vân 2, bị tuyên 10 năm tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (SN 1981, trú 126 Trần Phú, quận Hải Châu) - người trực tiếp bán vé, hướng dẫn và giới thiệu khách lên tàu 7 năm tù về tội sử dụng phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

4 bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Lê Sáu (SN 1975, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu) – nguyên Giám đốc Cảng vụ Đà Nẵng 3 năm 6 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, mặc dù chưa được Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng cấp giấy phép chấp thuận vận tải hành khách theo tuyến cố định, Cảng vụ đường thủy nội địa Đà Nẵng không cấp lệnh xuất – nhập, ra – vào bến cảng trong khu vực nội thủy sông Hàn nhưng Võ Quốc Hùng vẫn đưa tàu Thảo Vân 2 vào khai thác từ tháng 12/2014 và đã bị xử lý vi phạm hành chính nhiều lần.

Khoảng 20h30 ngày 4/6/2016, tàu Thảo Vân 2 do Lê Công Chí điều khiển chở khách du lịch trên sông Hàn nhưng do chở quá số người quy định cho phép 23 người (sức chở của tàu chỉ được chở 28 người nhưng tàu chở đến 51 người), không đảm bảo các điều kiện an toàn đối với người và phương tiện theo quy định dẫn đến tàu bị lật khiến 3 người chết (trong đó có 2 em nhỏ trong một gia đình ), 4 người bị thương với tổng thương tích là 45%, trong đó có 2 người nước ngoài; tổng thiệt hại hơn 570 triệu đồng.

Tam Thanh