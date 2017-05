Đại diện Công an tỉnh Hòa Bình lên tiếng về thông tin người dân ở huyện Tân Lạc “hôi của” sau khi xe tải chở cám gặp tai nạn 2 người chết.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hội xe tải Tây Bắc)

Rạng sáng 18.5 vừa qua, trên quốc lộ 6, đoạn qua địa phận xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc, Hòa Bình), một chiếc xe tải chở cám bất ngờ lao vào vách núi làm 2 người chết, một người trên xe kịp thời nhảy ra ngoài nên may mắn thoát chết.

Đáng lưu ý, sau vụ tai nạn trên, có thông tin cho rằng, người dân địa phương ra lấy cám của nhà xe.

Chiều tối 20.5, trao đổi với PV về sự việc trên, một lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện chưa có báo cáo chính thức về sự việc nhưng theo báo cáo sơ bộ, không có việc người dân “hôi của” sau tai nạn như thông tin trên mạng.

“Hôm đó phải người dân ra bốc đỡ cho chủ xe để giải tỏa đường. Sau đó, những bao vỡ thì nhà xe cho dân mang về”, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết.

Trước đó, trả lời báo chí ông Bùi Minh Trẩm - Trưởng Công an xã Quy Hậu (huyện Tân Lạc) cho biết, các công an viên có báo cáo lại việc người dân địa phương lấy cám của chiếc xe gặp nạn.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, hiện Công an tỉnh đã giao Công an huyện Tân Lạc xác minh cụ thể và nếu không có việc hôi của thì đề nghị xã làm lại thông tin để cải chính.

Về phía nhà xe gặp tai nạn, trao đổi với PV, anh Bùi Duy Hùng (44 tuổi, trú tại TP.Điện Biên), người may mắn sống sót trong vụ tai nạn cho biết: Sau vụ tai nạn có người dân tới giúp nhà xe bốc dỡ, giải tỏa đường.

Thời điểm anh Hùng có mặt tại hiện trường, nhà xe cũng đồng ý để người dân lấy cám vung vãi ra đường. Tuy nhiên, sau đó nhà xe có 2 người khác lên hiện trường thì anh Hùng vào bệnh viện nên không rõ người dân có lấy cám hay không.

Trong khi đó, chủ chiếc xe tải chở cám là chị Nguyễn Thị Hằng (34 tuổi, trú tại TP.Điện Biên) khẳng định, có việc người dân lấy cám của mình đang chở thuê.

Theo chị Hằng, sau khi xảy ra sự việc, nhà xe đã cho xe tới hiện trường sang hàng. Ngoài ra, chị đã nhờ một người em họ tới hiện trường kiểm tra. Khi tới nơi em chị Hằng thấy người dân lấy cám đã hô hào “không được lấy của tôi nữa” nhưng người dân vẫn cứ lấy.

“Tôi không nói mọi người đều xấu, vẫn có một số ít người giúp đỡ chúng tôi. Ý định của chúng tôi là cho những người dân bốc vác giúp mình, những người mình thuê số hàng bị vung vãi ra đường, nhưng cuối cùng những người này không được một hạt nào”, chị Hằng phân trần.

Theo chị Hằng, chiếc xe tải gặp tai nạn chở khoảng 21 tấn cám. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến chị thiệt hại khoảng 10 tấn cám. Đây là số hàng chị nhận chở thuê nên phải đền bù cho các chủ hàng.