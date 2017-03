Theo thông tin từ gia đình cháu Trần Chí Kiên, cơ quan điều tra đã thông báo một số kết quả điều tra ban đầu vụ cháu Kiên bị taxi đâm gãy chân trong sân trường tiểu học Nam Trung Yên.

Cụ thể, theo thông tin từ gia đình cháu Kiên cho biết, kết quả giám định thương tật xác định của cháu Kiên là 32%. Theo anh Trần Chí Dũng, bố cháu Trần Chí Kiên, trước đó, anh cùng gia đình đã có đơn đề nghị cơ quan điều tra làm rõ vụ việc dẫn đến hậu quả cháu Kiên bị gãy chân; làm rõ hành vi, trách nhiệm của tất cả những người liên quan. “Bên Phòng Cảnh sát hình sự bước đầu thông báo cho gia đình 3 vấn đề. Thứ nhất, cháu Kiên bị tai nạn trong sân trường, bị taxi đâm phải. Thứ hai, tỷ lệ thương tật của cháu là 32%. Thứ ba, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cô Hiệu trưởng, Hiệu phó có mặt trên xe taxi gây tai nạn.” - anh Dũng thông tin.

Cháu Kiên mang thương tật 32%

Theo anh Trần Chí Dũng, đó mới chỉ là thông báo ban đầu. Khi cơ quan điều tra chính thức có kết luật điều tra, gia đình sẽ căn cứ vào đó để có các quyết định tiếp theo, có đề nghị khởi tố vụ án hay không. “Quan điểm của gia đình là đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của các cá nhân liên quan, ai có lỗi đến đâu phải chịu hình thức xử lý phù hợp” - anh Dũng nói.

Về tài xế taxi gây tai nạn cho cháu Kiên, anh Dũng cho hay, trước đó, anh đã trao đổi với cơ quan công an về việc xin không khởi tố anh này. “Lái xe vô tình gây tai nạn cho cháu, không đưa cháu đi cấp cứu do không biết. Gia đình tài xế sau đó cũng đã đến xin lỗi gia đình tôi, xin thanh toán mọi chi phí điều trị và nhận mọi hậu quả. Chúng tôi ghi nhận thiện chí của lái xe taxi. Còn những người khác, đề nghị cơ quan điều tra cứ đúng mà làm, cần phải làm rõ tất cả các hành vi liên quan.” - anh Dũng nhấn mạnh.

Nhận định về sự việc, Luật sư Vũ Hồng Hoa, Giám đốc Hợp tác xã luật Đống Đa cho biết, hành vi gây ra tại nạn khiến cháu Kiên bị thương tật với tỷ lệ 32% thỏa mãn dấu hiệu “Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính”, quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. “Việc khởi tố hay không khởi tố vụ án, khởi tố bị can phụ thuộc vào yêu cầu gia đình bị hại, ở đây là gia đình cháu Kiên. Bởi theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, việc điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo Điều 109 Bộ luật Hình sự phải có đơn yêu cầu cầu của bị hại. Ở giai đoạn điều tra, trường hợp cơ quan tố tụng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can mà gia đình bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, theo quy định, vụ án sẽ bị đình chỉ điều tra.” - luật sư Hoa phân tích.