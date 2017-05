“Trong trường hợp này, để khởi tố vụ án thì Công an phải tiến hành định giá thiệt hại cụ thể là số thịt lợn hỏng do bị hất dầu luyn và chất thải của chị Xuyến”. - Đó là ý kiến của Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội ).

Nhà chị Xuyến có nuôi lợn và vì lợn của nhà nên chị mang thịt ra chợ bán chỉ 45- 50 ngàn /kg, trong khi giá của dân bán thịt chuyên nghiệp ở chợ là 70 - 80 ngàn... Vì thế, hai người bán thịt chuyên nghiệp ở chợ đã hắt dầu luyn trộn chất thải, phân lợn lên phản thịt và cả lên người của chị. Vụ việc trên đã diễn ra tại chợ Lương Văn Can, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tóc tai, áo quần của chị Xuyến bị nhuốm chất bẩn. Chị ngồi thẫn thờ, cay đắng, bất lực. Cả một phản thịt coi như vứt đi. Chị im lặng cay đắng ngồi đấy nhưng những ai có lương tri đọc tin, xem ảnh về chị đều phẫn nộ và thương cảm. Sự việc đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Chị Xuyến bên gian hàng thịt bị hắt luyn, dầu nhớt. Ảnh: Dân Việt.

Để bạn đọc hiểu thêm về sự kiện này dưới góc nhìn pháp luật, chúng tôi có trao đổi với luật sư Lưu Thị Ngọc Lan (Văn phòng luật sư Hà Lan và cộng sự)

Phóng viên: Theo luật, hành vi hắt dầu trộn chất thải vào hàng hóa là thịt lợn và người của chị Xuyến mà 2 người phụ nữ khác thực hiện, có cấu thành tội phạm hay không thưa luật sư?

Luật sư trả lời: Để xem xét hành vi trên có dấu hiệu tội phạm hay không thì cơ quan công an nhận được tin báo về vụ việc phải tiến hành điều tra. Đầu tiên, họ phải định giá số lượng, giá trị thịt bị ảnh hưởng. Nếu thiệt hại trên 2 triệu thì có thể khởi tố về Tội hủy hoại tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự

Trong trường hợp, người gây ra hành vi đó đã từng bị xử lý hành chính về các hành vi liên quan đến hủy hoại tài sản mà chưa được xóa tiền sự trước đó thì kể cả định giá lượng thiện hại là dưới 2 triệu đồng thì cơ quan công an cũng có thể khởi tố vụ án.

Có ý kiến cho rằng, hành vi trên có dấu hiệu của tội làm nhục người khác? Quan điểm của chị là thế nào?

Nếu nhìn vào các diễn biến của vụ việc thì hành vi hất dầu luyn và chất thải vào người của chị Xuyến cũng có dấu hiệu của Tội làm nhục người khác. Tuy nhiên trong trường hợp này phải xem xét, điều tra kĩ lưỡng hơn về mục đích, động cơ và hậu quả của tội phạm.

Luật sư Lưu Thị Ngọc Lan.

Vụ việc này xảy ra ở chợ là nơi kinh doanh, nó có được coi là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh hay không thưa luật sư?

Theo tôi là không. Bởi vì hành vi trên chỉ xảy ra một lần, không lặp lại, không bằng các thủ đoạn mà luật quy định là cạnh tranh không lành mạnh nên không thể coi là cạnh tranh không lành mạnh. Tuy nhiên có thể nhìn thấy nó có biểu hiện của hành vi cản trở kinh doanh.

Theo luật sư, người bị hại cần làm gì để đòi lại quyền lợi cho mình?

Người bị thiệt hại cần làm đơn trình báo, phản ánh vụ việc đó ở Công an xã, Phường hoặc Công an huyện nơi xảy ra vụ việc và đề nghị truy cứu trách nhiệm. Trong trường hợp đủ dấu hiệu hình sự, công an sẽ tiến hành khởi tố. Nhẹ nhất là sẽ bị xử lý vi phạm hành chính và bị yêu cầu bồi thường vì làm thiệt hại đến tài sản của người khác.

Hành vi trên phát sinh trong hoàn cảnh những người nông dân nuôi lợn đã gặp muôn vàn khó khăn khi tiêu thụ lợn và bị dư luận rất lên án. Là luật sư chị mong mỏi vụ việc này được xử lý theo hướng nào?

Cả xã hội đang kêu gọi chung tay hỗ trợ giúp đỡ người chăn nuôi lợn bởi họ đã và đang gặp vô vàn khó khăn. Tôi mong rằng trước vụ việc này, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để bảo vệ người dân yếu thế bằng những biện pháp thiết thực nhất.

Xin cảm ơn luật sư.

Mai Tuân