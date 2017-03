Tại phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm sáng nay (1.3), Hội đồng xét xử đã thẩm vấn ông Trần Văn Bình. Ông này khai là lái xe của Phạm Công Danh - nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng, được ông Danh nhờ đứng tên hộ làm Tổng giám đốc.

Bị cáo Hà Văn Thắm.

Tại phiên xử sáng nay, Hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ việc Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) với Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Trung Dung (Công ty Trung Dung), thực chất là cho Phạm Công Danh vay 500 tỷ đồng với các tài sản đảm bảo không đủ điều kiện.

Công ty Trung Dung có một thành viên là ông Trần Văn Bình giữ chức vụ Tổng giám đốc có góp vốn 250 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ. Khi được tòa thẩm vấn, ông Bình cho biết, thực chất công việc là lái xe cho Phạm Công Danh. Ông không biết tí gì về khoản góp vốn điều lệ tại Công ty Trung Dung, nơi ông đứng tên Tổng giám đốc. Ông này cũng không biết gì về hoạt động của Công ty Trung Dung, được bảo gì thì làm đấy.

Về hồ sơ vay 500 tỷ đồng được ông Bình ký, nhưng ông khai không biết mục đích vay vốn, không đọc hồ sơ vay vốn. Sau khi ký xong thì hồ sơ đưa cho kế toán của Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Thiên Thanh (Phạm Công Danh làm Chủ tịch HĐQT). Về nguồn tiền 500 tỷ đồng Công ty Trung Dung có được Oceanbank chuyển về tài khoản của công ty hay không, ông Bình nói không biết.

Khi Hội đồng xét xử nói về trình tự thủ tục vay 500 tỷ đồng, ông Bình cho hay: Giờ đã biết là sai.

Cũng liên quan khoản vay 500 tỷ đồng, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn - nguyên Phó Tổng giám đốc Oeanbank - cho biết, việc ký hợp đồng tín dụng với Công ty Trung Dung là được phân quyền của Tổng giám đốc. Bị cáo Hoàn cũng cho rằng, nhận thức được khoản vay này hồ sơ chưa đầy đủ.

Hội đồng xét xử quay lại thẩm vấn Hà Văn Thắm.

Theo bị cáo Thắm, thực chất Phạm Công Danh là chủ của Công ty Trung Dung. Bị cáo Thắm cho rằng có niềm tin vì Công ty Trung Dung có giá trị thương mại tốt khi có mặt bằng cho BigC thuê, có trung tâm tổ chức sự kiện, tiệc cưới. Ngoài ra, Phạm Công Danh cũng từng vay tiền tại Oceanbank để mua khu đất ở Đà Nẵng.

Gần cuối giờ sáng, Hội đồng xét xử tạm dừng phần xét hỏi liên quan hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, liên quan khoản vay 500 tỷ đồng. Ở hành vi vi phạm này chỉ có Hà Văn Thắm và Nguyễn Văn Hoàn bị truy tố.

Hội đồng xét xử bắt đầu chuyển sang phần thẩm vấn nội dung liên quan đến tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (tội danh về tham nhũng). Ở hành vi này có 5 bị cáo bị truy tố là Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Văn Hoàn và Phạm Hoàng Giang.

*Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật.

Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần lãi suất, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng.

Đối với tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Hà Văn Thắm đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - cựu Tổng giám đốc Oceanbank - là đại diện góp vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại ngân hàng, đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng thông qua Công ty BSC trái quy định của Ngân hàng Nhà nước để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank.

Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng.

Hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, với vai trò chủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VND và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Theo tài liệu tố tụng, trong quá trình điều tra, Hà Văn Thắm đã thành khẩn khai nhận hình vi phạm tội, có ý thức hợp tác với cơ quan công an để làm rõ sự thật vụ án, là những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can.

Đối với 34 bị can nguyên là giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch Occeanbank, đây là những người đứng đầu các chi nhánh, tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài đối với khách hàng gửi tiền từ lãnh đạo Oceanbank, đã thực hiện chi tiền ngoài lãi suất huy động cho khách hàng, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động gây thiệt hại cho Oceanbank. Hành vi của 34 bị can này đã giúp sức cho nhóm bị can nguyên là lãnh đạo của Oceanbank thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho ngân hàng này tổng số tiền là gần 2.000 tỷ đồng.