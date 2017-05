Đang trên đường đi làm về, cả 3 nạn nhân bị một nam thanh niên lạ mặt cầm cây nỏ bắn thú “dọa giết chết”. Chưa kịp chạy thì cả 3 người đều bị mũi tên bắn thẳng vào người gây thương tích...

Theo Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), vào trưa 5.5, đối tượng Phan Văn Việt (SN 1989, trú xóm 2, xã Quế Sơn, Quế Phong) trong tình trạng nghi ngáo đá đã dùng nỏ bắn thú bắn trọng thương 3 người đi đường tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An). Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Quế Phong đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời truy bắt đối tượng. Chiều cùng ngày, đối tượng Việt và tang vật đã bị tạm giữ tại Cơ quan điều tra.

Đối tượng Phan Văn Việt tại trụ sở Công an huyện Quế Phong.

Trong khi đó, 3 nạn nhân bị bắn trọng thương đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Quế Phong.

Sau khi được sơ cứu, chị Lô Thị Vân (SN 1989, trú ở xã Châu Kim, huyện Quế Phong, công tác tại Trường Mầm non Mường Nọc) chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Lúc đó khoảng hơn 11h30, tôi vừa mới từ trường ra đến thị trấn Kim Sơn được khoảng 10 phút thì phía xa xuất hiện một người đàn ông lạ mặt, tay cầm nỏ hướng về tôi hét lớn “Mi có muốn chết không, tao bắn đó”. Vừa nghe thấy tiếng hét của đối tượng, chưa kịp phản xạ thì bất ngờ thấy sau lưng đau nhói, nhìn lại thì thấy mũi tên đã cắm ở sau hông...”.

Trong khi đó, chị Vi Thị Dung (giáo viên Trường Tiểu học Đồng Văn) cũng chưa hết kinh hoàng, cho hay: “Tôi cũng như chị Vân đang đi trên đường về nhà thì bị một đối tượng lạ mặt không quen biết dùng nỏ bắn thú dọa giết chết. Lúc đó tôi sợ lắm, định quay xe bỏ chạy nhưng thấy mũi tên đã cắm ở nơi đùi tôi rồi. Do được sơ cứu cẩn thận nên hiện tại vết thương của tôi cũng đã đỡ hơn nhiều, có thể đi lại được rồi...”.

Chị Vi Thị Dung (SN 1983, trú khối 8, thị trấn Kim Sơn) bị bắn vào đùi, điều trị tại Bệnh viện huyện Quế Phong.

Còn anh Lô Văn Kỳ (SN 1999, trú tại bản Đai, xã Quế Sơn, Quế Phong; nạn nhân thứ 3 bị bắn) kể lại: "Vừa ăn cơm xong, tôi đi xe máy chạy ra thị trấn để đi mua ít đồ. Vừa lúc đi ngang qua ngã ba thì thấy một người đàn ông lạ chừng 30 tuổi đứng cách tôi chừng 1,5m, cầm nỏ hướng về phía tôi rồi nói: "Mi muốn chết không?". Tôi chưa kịp phản ứng gì thì bị anh ta bắn thẳng vào người. Quá hoảng sợ, tôi vội chạy vào nhà người dân ở bên đường nhờ họ báo công an. Khi lực lượng công an có mặt, kẻ đó cầm nỏ bỏ chạy, nhưng ít phút sau thì hắn bị bắt, còn tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu...".

Hiện nay, sức khỏe của cả 3 nạn nhân đã dần ổn định.

Cây nỏ và con dao của đối tượng Việt.

Sáng 6.5, thượng tá Đặng Văn Hiếu - Phó trưởng Công an huyện Quế Phong - cho biết: Phan Văn Việt là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay, được chính quyền nhiều lần tổ chức đưa đi cai nghiện nhưng vẫn không thành công. Thời gian gần đây đối tượng Việt trở về địa phương, nhưng do bị nghiện nặng lại không có công ăn việc làm ổn định nên thường hay tụ tập với đám con nghiện trên địa bàn để tổ chức hút hít.

Lúc Việt dùng nỏ bắn người đi đường, đối tượng bị "ngáo đá" nặng, khi đưa về Cơ quan điều tra đối tượng vẫn trong tình trạng "ngáo đá" nên chưa lấy được lời khai. Hiện đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an huyện Quế Phong để tiến hành lấy lời khai.

