Đang đi trên đường ở thị trấn Kim Sơn (Nghệ An), bất ngờ 3 người bị kẻ "ngáo đá" bắn tên vào người

Chị Vi Thị Dung bị đối tượng Việt dùng nỏ bắn vào đùi

Như Báo Giao Thông đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 5/5, Phan Văn Việt đứng ở ngã 3 thị trấn Kim Sơn (Quế Phong), trong tay cầm chiếc nỏ bắn thú, miệng la hét lớn và dùng nỏ bắn khiến 3 người đi đường bị thương.

Nạn nhân gồm chị Lô Thị Vân (SN 1989, trú bản Hữa Văn, xã Châu Kim) bị bắn vào lưng; em Lô Văn Kỳ (SN 1999, trú bản Đai, xã Quế Sơn) bị bắn vào bẹn; Còn chị Vi Thị Dung (SN 1983, trú khối 8, thị trấn Kim Sơn) bị bắn vào đùi. Sau đó, người dân địa phương đã đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quế Phong, đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Chị Vi Thị Dung một trong 3 nạn nhân cho biết: Đang trên đường từ trường về nhà, khi đi qua khu vực ngã 3 thị trấn thấy vắng vẻ hơn thường lệ. Một số người hoảng sợ đứng nép vào các hàng quán, chỉ có một người đàn ông đầu cua trọc, tay cầm 1 con dao, 1chiếc nỏ đi lại miệng la hét. Tôi chưa kịp định hình thì bị bắn một mũi tên vào đùi.

Còn Lô Văn Kỳ kể lại: “Lúc đó, vừa ăn cơm trưa xong tôi chạy xe máy chạy ra thị trấn Kim Sơn để đi mua ít đồ. Khi đến ngã ba chợ Kim Sơn thì thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi cầm nỏ hướng về phía mình nói mày muốn chết không. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị bắn tên vào người”.

Đối tượng Phan Văn Việt tại cơ quan điều tra

Thượng tá Đặng Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Quế Phong (Nghệ An), cho biết, Phan Văn Việt là con nghiện ma túy, thời điểm dùng nỏ bắn các nạn nhân đang trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do “ngáo đá”.

Thủy Tiên