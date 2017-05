Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Nếu chính quyền sai phạm sẽ phải xin lỗi người dân và sẽ xem xét trách nhiệm ở mức độ tương ứng.

Tại họp báo Chính phủ chiều nay (4/5), Người phát ngôn Chính phủ khẳng định, giải quyết các vấn đề ở Đồng Tâm (Mỹ Đức – Hà Nội) với tinh thần minh bạch, công khai - nếu chính quyền sai phạm sẽ phải xin lỗi người dân và sẽ xem xét trách nhiệm ở mức độ tương ứng.

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho rằng: “Đây là việc rất đáng tiếc”.

Chủ tịch Hà Nội đối thoại với người dân ở Đồng Tâm.

Tóm tắt sự việc, ông Mai Tiến Dũng cho biết: Việc người dân bức xúc, bắt giữ cán bộ xuất phát từ việc: Từ những năm 1980, Chính phủ quyết định giao hơn 208 ha đất tại khu vực xã Đồng Tâm cho Bộ Quốc phòng để làm sân bay Miếu Môn. Sau thời gian dài khu đất này được cắm mốc giới đất quốc phòng. Đến 2014, thành phố Hà Nội có quyết định giao lại khu đất cho đơn vị quốc phòng nhưng với diện tích có chênh lệch so với con số 208 ha đất ban đầu. Số đất chênh ra đó, nhân dân Đồng Tâm cho rằng là thuộc diện đất nông nghiệp của xã nên có sự tranh chấp.

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, lãnh đạo Hà Nội đã tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân Đồng Tâm, Mỹ Đức để tháo gỡ mâu thuẫn. Việc đối thoại đã được lãnh đạo Hà Nội thực hiện hết sức có trách nhiệm. Lãnh đạo thành phố, theo đó, đã hứa thanh tra toàn diện việc cấp, tranh chấp đất đai tại địa phương. Bộ Công an cũng xem xét lại quy trình khởi tố vụ án, bị can và bắt giữ một số người dân xã Đồng Tâm.

Giải quyết vấn đề ở Đồng Tâm, theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng là với tinh thần rất minh bạch, công khai, nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi dân. Nếu người dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

“Nếu chính quyền có sai phạm trong việc giải quyết vấn đề đất đai của dân Đồng Tâm, Chính phủ sẽ xem xét ở mức độ tương xứng” – Bộ trưởng Dũng nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến sự việc này, tại họp báo, Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, chiều nay, tại phiên họp Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã báo cáo cụ thể với các thành viên Chính phủ về vấn đề này. Sau quyết định chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm. Hiện tại, đoàn thanh tra đang làm việc; Bộ Công an sẽ sớm thông tin đến báo giới khi có kết luận cụ thể./.

Vũ Hạnh/VOV.VN