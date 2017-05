“Tinh thần là minh bạch, công khai. Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật...”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, nói về vụ Đồng Tâm

17 giờ 30 chiều 4-5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.

Báo giao thông đặt câu hỏi: Vừa qua, Ban Bí thư đã công bố quyết định kỷ luật các cá nhân, tổ chức liên quan đến những sai phạm trong vụ Formosa, trong đó Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính đối với Bộ TN&MT và một số cá nhân liên quan. Cũng về vấn đề này, tại cuộc tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ vừa qua, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ban Bí thư đã chỉ đạo Quốc hội, Chính phủ phải làm thủ tục thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và cho nghỉ hưu đối với ông Võ Kim Cự. Chính phủ đã thực hiện việc này thế nào?

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: Liên quan đến chỉ đạo của Ban Bí thư, sau khi có kết quả thông báo của Ủy ban KTTW có xử lý kỷ luật Đảng với 1 số nguyên là cán bộ lãnh đạo Bộ TNMT và xử lý kỷ luật Đảng đối với đồng chí Võ Kim Cự - nguyên Bí thư tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015.

Ông Võ Kim Cự

Hiện nay Thủ tướng CP đã giao cho Bộ Nội vụ với chức năng là cơ quan tham mưu đề xuất cho Ban cán sự Đảng CP, xem xét chức danh Chủ tịch Liên minh HTX đối với đồng chí Võ Kim Cự. Về phía Quốc hội thì đồng chí Võ Kim Cự đã có đơn xin thôi ĐBQH khóa XIV. Hiện nay Ban cán sự Đảng CP chưa nhhận dc báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, tới đây khi nào Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ báo cáo thì khi CP sẽ xem xét.

Một câu hỏi khác được PV đặt ra là vừa qua xảy ra sự việc ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) cho thấy việc xử lý các khiếu nại về đất đai không thỏa đáng khiến dân bức xúc, vậy quan điểm của Chính phủ?

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết vụ việc xảy ra rất đáng tiếc từ 15-4 đến 22-4. Mấu chốt của sự việc là năm 1980 nguyên Thủ tướng Đỗ Mười đã ký quyết định giao 208 ha đất của xã Đồng Tâm và một số bến xung quanh khu đó cho Bộ Quốc phòng để xây dựng sân bay Miếu Môn.

Năm 1981, UBND tỉnh Hà Sơn Bình đã quyết định giao đất, mốc giới cho Bộ Quốc phòng. Năm 2014 UBND TP Hà Nội quyết định đo lại toàn bộ đất đó để cho Bộ Quốc phòng. Sau khi đo lại đã chênh ra 28,7 ha. Nhân dân xã Đồng Tâm cho rằng diện tích này là đất nông nghiệp. Từ đó có sự tranh chấp và giải quyết không thấu tình đạt lý của UBND huyện Mỹ Đức.

Sau chỉ đạo của Ban bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội được Ban bí thư giao nhiệm vụ đối thoại trực tiếp với nhân dân Mỹ Đức. Đây là cuộc đối thoại rất trách nhiệm của người đứng đầu thành phố. Hà Nội đã quyết định thanh tra toàn diện việc sử dụng, quản lý đất đai của huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm.

Hiện Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ Công an thực kiểm tra lại toàn bộ sự việc xảy ra ở Đồng Tâm

Bộ Công an thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng là kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc trong quá trình thực hiện tố tụng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam một số đối tượng ở xã Đồng Tâm. Hiện Bộ Công an đã giao thanh tra Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ.

“Tinh thần là minh bạch, công khai. Nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu huyện Mỹ Đức, xã Đồng Tâm mà có sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trong việc xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết không đúng trách nhiệm thì sẽ được xem xét xử lý”- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, nói.

Pháp luật TP. HCM: Đánh giá của Bộ Công an về sự việc ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm như thế nào? Kế hoạch thanh tra quá trình khởi tố, bắt giữ một số người thôn Hoành, dẫn tới sự việc nghiêm trọng này ra sao?

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho hay: Sau quyết định của Thủ tướng chỉ đạo đối với các bộ, ngành, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ra quyết định thành lập đoàn thanh tra của Bộ để tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy định của Bộ Công an về vụ việc ở Đồng Tâm. Hiện nay đoàn thanh tra đang làm việc, kết quả thanh tra thế nào sẽ báo cáo các đồng chí.

“Thời hạn thanh tra là 45 ngày. Đánh giá gì lúc này hơi vội. Để anh em làm xong rồi sẽ thông tin”- ông Nam nói thêm với Pháp Luật TP.HCM.

Bộ Nội vụ sẽ vào Đà Nẵng tìm hiểu nhân sự phó chủ tịch

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết như vậy trong cuộc họp báo Chính phủ đang diễn ra ở Hà Nội. Theo ông Tuấn, việc bổ nhiệm nhân sự là lãnh đạo địa phương phải tuân thủ các quy định của Đảng về tiêu chuẩn, thủ tục. Với trường hợp ông Lê Trung Chính mà Đà Nẵng đề nghị làm thủ tục bổ nhiệm làm phó chủ tịch, Bộ Nội vụ thẩm định và thấy trong hồ sơ có một quyết định của thành ủy Đà Nẵng, điều động từ Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo về làm Bí thư quận Ngũ Hành Sơn.

“Theo quy định của BCT, thời gian luân chuyển phải đảm bảo từ 3 năm trở lên. Xét trường hợp cụ thể này thì chưa thỏa mãn. Chúng tôi báo cáo trung thực, cụ thể với Thủ tướng, và Thủ tướng giao Bộ Nội vụ vào làm việc trực tiếp với Thành ủy, UBND Đà Nẵng, rồi về báo cáo Thủ tướng”- Thứ trưởng Tuấn nói.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với báo chí ngày 3-5, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho biết vẫn giữ quan điểm của địa phương, tiếp tục giới thiệu ông Chính làm phó chủ tịch. Thành ủy sẽ làm việc lại với Bộ Nội vụ để chia sẻ và nói rõ các quan điểm để bộ hiểu hơn một số vấn đề trong công tác nhân sự cụ thể này. Nghĩa Nhân

PLO sẽ tiếp tục cập nhật…