Khi đại diện viện kiểm sát cho rằng Trường Tiểu học Hải An (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) không có lỗi khi để cháu bé lớp 1 Vũ Phương Anh bị mù một mắt trong giờ ra chơi, đề nghị tòa bác đơn đòi bồi thường của mẹ con Phương Anh. Phía dưới những hàng ghế chật kín người ngồi, những cô những thầy vang lên tràng pháo tay không ngớt.

Phương Anh và mẹ tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Lam.

“Không có lỗi”

Phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự về việc “Kiện đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại” diễn ra tại Tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia chiều 16/5. Nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Hà (SN 1982, thôn 3, xã Hải An, huyện Tĩnh Gia)-mẹ của Phương Anh. Bị đơn là Trường Tiểu học Hải An mà đại diện là bà hiệu trưởng Đinh Thị Hương. Ngoài 2 đứa trẻ, một là nạn nhân, một là người liên quan, những người dự tòa còn lại đa phần đang công tác trong ngành giáo dục huyện Tĩnh Gia.

Diễn biến của sự việc như sau: Khoảng 15h 20 phút ngày 15/1/2016, trong giờ ra chơi, khi nô đùa với bạn, em Lê Ngọc Tuấn (lớp 1A) đã dùng thước bằng gỗ bị gãy không may ném trúng một bên mắt của em Vũ Phương Anh (đang đứng chơi gần cửa lớp 1A). Sau khi sự việc xảy ra, cô chủ nhiệm đã đưa Phương Anh đến Trạm y tế xã sơ cứu đồng thời báo cho người thân của bé Phương Anh để đưa cháu lên tuyến trên. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị vỡ nhãn cầu, bong võng mạc, tiên lượng bị mù vĩnh viễn với thương tật 41%.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, gia đình nhận được 10 triệu đồng từ Hội Cha mẹ học sinh quyên góp.

Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho gia đình Phương Anh, lý do khiến gia đình Phương Anh có đơn khởi kiện Trường tiểu học Hải An là vì nhà trường thiếu trách nhiệm sau khi xảy ra sự việc.

Tại phiên tòa, mẹ của Phương Anh cho biết, khi cháu được đưa vào phòng cấp cứu, hôm đó là thứ 6, chị có điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm trình bày rằng cháu phải mổ cấp cứu, nhờ cô gửi thẻ học sinh để làm thủ tục bảo hiểm, nhưng cô trả lời là đang đi đám cưới, 2 ngày nữa mới gửi ra được. Cách trả lời của cô chủ nhiệm khiến gia đình bức xúc, nhất là khi phải khó khăn lắm gia đình mới vay mượn được đủ tiền nộp cho bệnh viện trước khi mổ. Quá trình cháu mổ, điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội không có đại diện nhà trường, giáo viên nào đến động viên tinh thần cháu và gia đình.

Có mặt tại phiên tòa ở dãy ghế thứ 2, cháu Lê Ngọc Tuấn - người gây ra tại nạn cho Phương Anh ngồi cạnh mẹ với khuôn mặt đầy lo lắng. Tuấn cũng đứng dậy khi chủ tọa phiên tòa hỏi, nhưng không nói được câu gì vì run sợ. Mẹ của Tuấn cho biết thường ngày cháu rất hiền, đây là lần đầu tiên cháu nghịch, gây ra chuyện.

Sau khi lý giải vì sao nhà trường chậm gửi thẻ học sinh cho gia đình Phương Anh để làm thủ tục bảo hiểm cho em, bà hiệu trưởng Đinh Thị Hương tiếp tục khẳng định nhà trường không có lỗi trong việc này, đồng thời cũng không có lỗi trong việc để cháu bé học sinh lớp 1 này bị bạn ném thước mù mắt trong giờ ra chơi nên không chấp nhận bồi thường theo đơn kiện của gia đình Phương Anh.

Nhưng khi luật sư của gia đình Phương Anh hỏi, nhà trường nói vẫn quản lý học sinh trong giờ ra chơi, vậy tại sao lại nói không có lỗi trong việc này, ai là người có lỗi, thì bà Đinh Thị Hương trả lời: Tòa sẽ phán quyết.

Thiếu tình người?

Luật sư của gia đình nạn nhân nhìn nhận: khi sự việc xảy ra cách xử lý của nhà trường còn thiếu tình người. Nhà trường quản lý học sinh trong giờ ra chơi nhưng lại nói không có lỗi khi để xảy ra vụ thương tích đối với các em. Trong các buổi làm việc với gia đình Phương Anh, đại diện nhà trường đều nói là sẽ tiếp thu ý kiến và báo cáo cấp trên, nhưng đến nay vẫn không thấy có ý kiến của cấp trên nào giải quyết, Sở GD&ĐT Thanh Hóa cũng không biết việc này cho đến khi báo chí đưa tin…

Tuy vậy, đại diện viện kiểm sát vẫn đưa ra quan điểm Trường tiểu học Hải An không có lỗi khi để xảy ra thương tích với cháu Phương Anh; đề nghị tòa bác đơn khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại của mẹ con Phương Anh. Ngay khi ấy là những tràng pháo tay vang lên không ngớt. Trên dãy ghế dành cho nguyên đơn, hai mẹ con Phương Anh ngồi ôm nhau để thừa phần ghế trống, đối nghịch với sự chật chội phía sau. Phương Anh quay lại ngơ ngác nhìn. Ngồi gần với mẹ con Phương Anh là những người thân đang ngân ngấn nước mắt!

Sau hơn 3 giờ xét xử, chủ tọa phiên tòa tuyên Trường Tiểu học Hải An phải bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình cháu Phương Anh. Sau lời tuyên án, không có tiếng vỗ tay như trước, Phương Anh mệt mỏi được người thân nhanh chóng đưa ra khỏi phiên tòa. “Gia đình buộc phải đưa ra tòa việc này, để làm rõ trách nhiệm của nhà trường. Nhà trường không thể nói không có lỗi” - người thân của Phương Anh cho biết.

Chúng tôi rời phòng xét xử, mang theo tâm trạng nặng trĩu của người chứng kiến. Nếu không có phán quyết đúng đắn của tòa, những thầy cô vỗ tay tán thưởng quan điểm của đại diện Viện kiểm sát dưới kia, rất có thể sẽ tiếp tục rũ bỏ trách nhiệm đối với chính học sinh của họ mỗi khi xảy ra vụ việc tương tự. Chao ôi, những tràng vỗ tay sao thấy chát đắng!

