Ngày, 1/3, tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ việc doanh nghiệp tặng xe sang cho 2 địa phương là Đà Nẵng và Cà Mau.

PV đã tiến hành tìm hiểu và phát hiện nhiều điểm bất thường xung quanh chiếc xe doanh nghiệp tặng cho TP.Đà Nẵng. Cụ thể: Mạnh thường quân tặng xe Toyota Avalon có giá theo thị trường hơn 2 tỷ đồng cho TP.Đà Nẵng, nhưng DN có tên trên hóa đơn tặng xe là Công ty TNHH Minh Hưng Phát lại có nhiều điểm bất thường khi 2 lần đổi tên, 3 lần thay trụ sở và chỉ xuất 3 hóa đơn trong 5 năm. Bên cạnh đó, liên quan đến việc đăng kiểm và nguồn gốc chiếc xe này cũng xuất hiện một số vấn đề cần làm rõ...

Dấu hỏi quanh công ty “Mạnh thường quân”

Tìm hiểu thông tin về công ty tặng xe Toyota Avalon cho TP.Đà Nẵng, PV phát hiện ra khá nhiều điểm khác lạ. Cụ thể, hóa đơn xuất cho Văn phòng Thành ủy TP.Đà Nẵng ghi rõ đơn vị bán hàng là Công ty TNHH Minh Hưng Phát với MST 0400575147 và địa chỉ 198 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Tuy nhiên, tra cứu trên website của Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính về thông tin người nộp thuế, DN có MST nói trên là Công ty TNHH Phú Gia Compound với địa chỉ 30 Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Còn khi tra cứu thông tin hóa đơn nói trên, thì thấy hóa đơn có mẫu số 01GTKT/001, ký hiệu MP/11P này có ngày bắt đầu sử dụng là 20/4/2011 với DN TNHH Minh Hưng Phát, địa chỉ số 2 Hải Phòng, quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng), trong khi đó hóa đơn thực sự được xuất ngày 1/2/2016 với DN cùng tên nhưng khác địa chỉ.

Trao đổi với PV, một cán bộ Tổng cục Thuế cho biết việc DN xin phát hành hóa đơn từ năm 2011 và sử dụng thực sự năm 2016 là không sai luật vì hóa đơn từ lúc đăng ký in có thể được sử dụng trong 5 năm. Tuy nhiên, cán bộ này cho rằng cần làm rõ về thông tin DN ghi trên hóa đơn xem có trùng khớp với thông tin DN khai báo với cơ quan thuế vào thời điểm xuất hóa đơn hay không. Trên thực tế, cùng một DN, cùng một hóa đơn nhưng địa chỉ và tên DN tại các thời điểm phát hành, xuất và sau khi xuất hóa đơn lại khác nhau.

Bên cạnh đó, sau gần 5 năm từ thời điểm đăng ký phát hành hóa đơn nói trên (20/4/2011) tới ngày xuất hóa đơn (1/2/2016), Công ty này chỉ xuất 3 hóa đơn trong khi ngành nghề đăng ký kinh doanh của công ty này là “Mua bán nhà và dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất”. Tại sao một công ty có chuyên ngành “mua bán nhà” lại chỉ xuất 3 hóa đơn trong gần 5 năm, trong đó một hóa đơn liên quan tới việc tặng xe cho TP.Đà Nẵng?

Không nhập chính hãng, xe tặng TP.Đà Nẵng về nước cách nào?

Không chỉ DN tặng xe có nhiều dấu hiệu lạ, chiếc xe Toyota Avalon BKS 43A-299.99 biển xanh cũng có một số điểm cần làm rõ về nguồn gốc và thủ tục đăng kiểm.

Chiếc xe này được Bộ Công an chứng nhận kiểm định số A0026164, được đăng ký ngày 2/2/2016, chủ phương tiện là Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng với số chứng nhận đăng ký ôtô là 019225 và nơi đăng ký là Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng. Do được Bộ Công an chứng nhận kiểm định nên hồ sơ của xe này không có dữ liệu trên hệ thống thông tin tra cứu của Cục Đăng kiểm.

Trong khi đó, theo Luật Giao thông đường bộ (điểm 6 Điều 55), phương tiện giao thông thuộc tổ chức chính trị, xã hội… phải do cơ quan đăng kiểm thuộc Cục Đường bộ - Bộ GTVT cấp. Thành ủy Đà Nẵng là tổ chức chính trị, vì vậy, theo quy định xe Bí thư sử dụng phải do Bộ GTVT cấp giấy chứng nhận đăng kiểm.

Quy định cũng nêu rõ “Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định và tổ chức kiểm định xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh".

Bên cạnh đó, qua tìm hiểu thông tin từ Toyota Việt Nam, nhà sản xuất và phân phối xe chính hãng của Toyota tại Việt Nam, xe Toyota Avalon không được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam. Do đó, theo quy định, dòng xe này chỉ có thể về nước theo dạng xe đã qua sử dụng hoặc xe hồi hương, biếu tặng. Bên cạnh đó, theo giới buôn xe tại Đà Nẵng và Hà Nội, giá của một chiếc Toyota Avalon nhập Mỹ mới không dưới 100.000 USD, tương đương với gần 2,4 tỷ đồng, trong khi đó giá ghi trên hóa đơn xuất xe cho Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng chỉ là 1.182.486.222 đồng, giá có thuế VAT là 1.300.734.844 đồng.

Thông tin về chiếc xe biển xanh này gây xôn xao dư luận trong thời gian qua và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng khẳng định xe này cũng không vi phạm về quy định mua tài sản công khi giá trị chỉ 1,3 tỷ đồng. Trong khi đó, ngày 1.3 trong họp báo thường kỳ của Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng đã có văn bản giao Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp kiểm tra làm rõ việc DN tặng xe sang cho chính quyền ở 2 địa phương là Đà Nẵng và Cà Mau.

Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Bộ Tư pháp, sẽ căn cứ vào các quy định, rà soát, xem xét kỹ lưỡng để báo cáo Thủ tướng và sau khi Thủ tướng có kết luận chính thức, sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông.

KHÁNH HÒA - HẢI THANH