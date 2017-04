Công an quận Bình Thạnh khẳng định không có tính chất băng nhóm xã hội đen trong vụ “20 thanh niên đập phá 5 phòng trọ” ở phường 13, quận Bình Thạnh khiến một cán bộ Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67) Công an TP.HCM bị thương.

Mới đây, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, công an quận Bình Thạnh cho biết, đối với vụ việc có một nhóm thanh niên kéo đến đập phá dãy phòng trọ của bà Lương Thị Nhàn (60 tuổi) xuất phát từ mâu thuẫn đất đai.

Phòng trọ bị đập phá tan hoang. Ảnh: LÊ THOA

“Đối tượng Tân và Thành – người đánh anh Đỗ Quang H. – một cán bộ thuộc Phòng (PC67) đều khai rằng họ chỉ đi đập phá phần đất của họ đang bị bà Nhàn lấn chiếm và họ đều đưa ra được giấy tờ pháp lý, còn bà Nhàn thì không” – công an quận Bình Thạnh khẳng định.

Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan công an cho biết năm ngoái, bà Nhàn đã bị các hộ dân xung quanh làm đơn kiến nghị tập thể lên chính quyền địa phương vì đã lấn chiếm đất của họ để xây dựng nhà trọ nhưng không được giải quyết, dẫn đến bức xúc kéo dài và sau đó họ kéo đến để đập phá phần họ bị chiếm.

Anh Đỗ Quang H. bị đánh bị thương phần đầu. Ảnh: LÊ THOA

Vì vậy, hiện nay, cơ quan công an vẫn đang phối hợp với các phòng, ban chức năng của UBND quận Bình Thạnh để xác định ranh giới đất đai, sẽ mời bà Nhàn lên để đưa ra giây tờ chứng minh quyền sở hữu. Nếu bà Nhàn chứng minh được nhà trọ của mình được xây dựng hợp pháp thì hành vi đập phá tài sản sẽ được xử lý. Dựa vào tỉ lệ thiệt hại để quyết định khởi tố vụ án hay không.

Công an quận Bình Thạnh khẳng định, nhóm người đến đập phá không phải băng nhóm xã hội đen như nhiều người nhận định. “Nếu các băng nhóm được thuê đến, họ không đơn giản là đến cãi qua cãi lại, đập phá bằng xà beng… mà chúng sẽ dùng dao, mã tấu, xăm trổ đầy mình...” – vị này nói.

Đặc biệt, cơ quan công an cũng khẳng định anh Đỗ Quang H. có hành vi manh động đánh người trước nên mới dẫn đến xảy ra xô xát. Mặc dù trước đó, anh H. khẳng định anh chỉ tháo nón bảo hiểm trên đầu ra chứ không hề có ý định đánh ai.

“Cơ quan công an đã làm rõ việc H. đánh trước, thậm chí các đồng chí công an phường 13 đi cùng H. xuống đều chứng kiến rõ ràng việc H. đánh người ta trước rồi bên kia mới đánh” – vị đại diện công an quận Bình Thạnh tiếp tục khẳng định.